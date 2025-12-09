¿Qué dice la psicología sobre las personas que no se maquillan?

El uso de maquillaje fue, durante siglos, una herramienta para la conformación de estructuras sociales. Quienes deciden aplicarlo tienen la intención de realzar, modificar o mejorar ciertos rasgos faciales o de otras áreas como el cuello o el escote. Sin embargo, el movimiento de reivindicación natural está motivando a miles de individuos a prescindir de los cosméticos.