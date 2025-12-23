Qué dicen los expertos en psicología sobre las personas que usan perfume todos los días

Más allá de la personalidad, el uso cotidiano de fragancias entra en el terreno de la "neuroperfumería" funcional, donde el aroma se utiliza para optimizar el rendimiento cognitivo. Se ha demostrado que ciertos ingredientes comunes en la perfumería, como el romero o los cítricos, no solo huelen bien, sino que tienen efectos fisiológicos medibles, como el aumento de las ondas beta en el cerebro, asociadas con la alerta y la concentración. Quien elige fragancias con estas notas para su jornada laboral está, quizás sin saberlo, utilizando una herramienta para combatir la fatiga mental y mejorar su memoria prospectiva y de trabajo. Esto convierte al ritual del perfume en una estrategia adaptativa para mantener la productividad y el enfoque en entornos exigentes.