La psicología del maquillaje explica cómo verse más joven y proyectar confianza

La proyección de una imagen completa incluye la atención a detalles no faciales, siendo las manos y la manicura puntos cruciales de inspección por parte del interlocutor. La experta indicó que, desde el punto de vista del cuidado, una piel de las manos que se encuentre deshidratada "te aumenta nueve años". Por último, si se busca proyectar poder y liderazgo, Ana Ansorena señaló que los colores de esmalte de uñas, como el rojo o el borgoña, siempre representan "autoridad poder" y resultan una elección adecuada para cualquier entrevista de trabajo.