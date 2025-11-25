Secciones
La psicología del maquillaje explica cómo verse más joven y proyectar confianza

Ana Ansorena, reconocida especialista en estilismo y maquillaje, dialogó con LA GACETA PLAY sobre la profunda relación que existe entre el uso de productos cosméticos y el bienestar psicológico.

Hace 1 Hs

La apariencia personal dejó de ser una cuestión de vanidad, sino una herramienta clave de comunicación y autoaceptación. Ana Ansorena, reconocida especialista en estilismo y maquillaje, dialogó con La Gaceta Play sobre la profunda relación que existe entre el uso de productos cosméticos y el bienestar psicológico. 

La experta sostiene que el maquillaje va más allá de embellecer, afecta directamente la manera en que las personas se muestran y se vinculan con su entorno. Ansorena afirma que empleamos el maquillaje "para que nos vean", demostrando una intención clara de proyección personal. La técnica sirve para disimular inseguridades, como buscar una nariz más pequeña o labios más gruesos, sin recurrir a tratamientos de consultorio.

Cómo usar la psicología del color para proyectar confianza

El color elegido en el labial tiene un impacto directo en la percepción y atracción del público, según recientes investigaciones. Ana Ansorena citó un estudio de psicología en Francia para explicar que "aquellas mujeres que tenían los labios pintados de rojo tenían más atracción" en espacios públicos, como bares. Esta comprobación sugiere la superioridad del rojo intenso sobre los tonos más discretos, como los labiales naturales o amarronados.

Envejecer visualmente es una de las mayores preocupaciones de muchas personas, pero el correcto maquillaje de ojos ofrece una solución rápida y efectiva. La especialista en imagen explica que, si se realiza un trabajo adecuado, "los ojos maquillados te restan años" porque ayuda a conseguir que la mirada se despabile, abriendo las pupilas y generando un efecto más despierto en el rostro.

Otro elemento indispensable que genera juventud inmediata es el rubor, una tendencia inspirada en las técnicas sencillas de las abuelas. Ana Ansorena afirma que este cosmético otorga alegría a la piel. Su correcta aplicación busca replicar el color natural que aparece cuando la persona se ruboriza, lo cual simboliza la vitalidad propia de la juventud.

¿Cómo aplicar el maquillaje para redes sociales?

El uso de las plataformas digitales modificó el modo en que las personas se maquillan, impulsando looks más cargados que garantizan visibilidad y popularidad. Ana Ansorena comentó que las imágenes de alto impacto consiguen más interacción: las fotos con mucho maquillaje "cosechan probablemente tres veces más" 'me gusta' en comparación con aquellas al natural. "Figuras influyentes como Emilia Mernes o Tini impulsan estos estilos, que las adolescentes copian", aunque Ansorena advierte sobre el riesgo de terminar "hipermaquilladas" si no se interpretan bien los estilos.

La proyección de una imagen completa incluye la atención a detalles no faciales, siendo las manos y la manicura puntos cruciales de inspección por parte del interlocutor. La experta indicó que, desde el punto de vista del cuidado, una piel de las manos que se encuentre deshidratada "te aumenta nueve años". Por último, si se busca proyectar poder y liderazgo, Ana Ansorena señaló que los colores de esmalte de uñas, como el rojo o el borgoña, siempre representan "autoridad poder" y resultan una elección adecuada para cualquier entrevista de trabajo.

