Apps de transporte: la “ola Uber” atraviesa más ciudades de la Argentina

1. Garantía de $15 millones en Neuquén
El mes pasado, Neuquén formalizó el marco operativo para el transporte privado de pasajeros. Según los argumentos de la norma, la regulación era necesaria dado que, si bien el servicio es gestionado por actores privados, reviste un “carácter de interés público” por su incidencia sobre la movilidad urbana.
El decreto reglamentario establece que el municipio se centrará en la regulación de aspectos operativos, como garantizar la habilitación de vehículos y conductores, sin intervenir en cuestiones “de autonomía privada”, como la fijación de tarifas o las relaciones laborales entre las plataformas y los choferes.
Además, Neuquén impone a las Empresas de Redes de Transporte (ERT) la obligación de constituir una Garantía de Cumplimiento a favor de la Municipalidad, cuyo monto -actualizable año a año- se fijó en $15 millones.
2. Alta Gracia, con un registro municipal
En Alta Gracia (Córdoba) el marco normativo para el transporte privado por aplicaciones se aprobó hace algunos días. Por unanimidad, el Concejo Deliberante local dictó una ordenanza que fue elaborada junto al Ejecutivo; representantes de taxis y remises; y agencias y conductores de aplicaciones.
La normativa fija requisitos de seguridad, documentación y antigüedad máxima de los vehículos (10 años), además de inscripción obligatoria en un registro municipal y controles regulares por parte de la ciudad. Las plataformas deberán contar con domicilio legal en Alta Gracia, contando con un representante con residencia en la ciudad, y asegurar la calidad del servicio, la atención de reclamos y la trazabilidad de los viajes mediante geolocalización y registro digital.
3. Catamarca impone tasas municipales
La capital de Catamarca aprobó esta semana el marco regulatorio de las apps de transporte, luego de un amplio debate social y político.
La ordenanza indica que el rol del municipio debe ser de fiscalizador sin intervenir en la actividad comercial. Se establece que las empresas deban constituirse formalmente en la ciudad, presentar documentación societaria, pagar tasas municipales y garantizar que los conductores tengan licencia profesional, seguro vigente y vehículos en condiciones óptimas.
La norma también fija obligaciones estrictas para los choferes: licencia categoría D, antecedentes penales limpios, póliza de seguros especial para transporte de pasajeros y vehículos con una antigüedad máxima de diez años. Además, no podrán trabajar más de ocho horas corridas ni más de doce fraccionadas por día.
4. Villa María establece una tarifa unificada
Una de las regulaciones más duras para las apps de transporte es la que ya rige en Villa María (Córdoba). Las empresas tenían un plazo para inscribirse a un registro municipal y poder funcionar en la legalidad.
La novedad es que la normativa fija una tarifa unificada para taxis y aplicaciones: los prestadores podrán aplicar un valor de viaje con variaciones de hasta un 20% por encima de la preestablecida, pero el precio debe ser comunicado al usuario antes de la contratación.
Además, se puso un límite para las habilitaciones de las licencias de autos de alquiler, de un permiso cada 170 habitantes. Entre otros requisitos, la norma exige a los conductores un curso especial y la presentación anual de certificados de antecedentes, incluyendo el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. Las empresas deberán asegurar transparencia y fiscalizar.
5. Cómo manejó Salta la parte tributaria
El Concejo Deliberante de la capital de Salta aprobó en abril el marco legal para aplicaciones como Uber, Cabify y otras que operan mediante sistemas móviles. Se imponen requisitos, como que las empresas deberán acreditar representación legal, establecer domicilios, brindar soporte técnico en línea y cumplir con exigencias de seguridad como botón de pánico y geolocalización en tiempo real.
Un mes después, la ciudad aprobó la exención del impuesto automotor para taxis y remises, con el objetivo de reducir los costos operativos de un sector que enfrenta una creciente competencia con las plataformas digitales. En la Secretaría de Hacienda señalaron que la medida busca acompañar a los prestadores y “permitirles trabajar en igualdad de condiciones” frente a las distintas alternativas que operan en la ciudad.
6. Una disputa judicial en CABA
En abril de 2016, la Justicia porteña ordenó suspender la actividad de Uber en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) mediante una medida cautelar promovida por taxistas. Ese conflicto judicial y las sucesivas decisiones marcaron la relación entre la empresa de transporte y el Gobierno durante años.
En 2018, la legislatura porteña aprobó normas que permiten sancionar más severamente a choferes y plataformas que operen sin habilitación, y abrió una discusión que también fue llevada al ámbito judicial y administrativo en un tiempo posterior.
Además, entre 2020 y 2023 hubo fallos contradictorios. En 2020, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) consideró que Uber “no cometió ni comete ninguna contravención” y que su actividad “no se encuentra regulada en la CABA y es legal”. En 2023, en cambio, se planteó que la empresa violó numerosas regulaciones. Los fallos no impiden que la app siga funcionando.
7. En Brasil se instalan los “Uber bus”
La empresa de Uber lanzó una apuesta más en el servicio de transporte de pasajeros: además de los traslados en autos y en motos, en Brasil se instala el servicio “Uber Shuttle”, un autobús chárter que conecta Guarulhos con zonas comerciales de San Pablo como Itaim Bibi, Pinheiros y Santo Amaro.
Con tarifas accesibles, un viaje de ida y vuelta cuesta alrededor de 30 reales, que se imponen frente a los 85 reales que costaría el mismo trayecto en Uber auto. El servicio estará disponible desde enero y funcionará con salidas cada 20 minutos según la demanda. Los autobuses tienen capacidad para 49 pasajeros y permiten a los usuarios seguir la ruta en tiempo real a través de la aplicación. Los precios pueden variar dependiendo de la ruta y la demanda al momento de la reserva.
Mientras tanto, la empresa evaluará llevar esta modalidad a otros países, como Paraguay o Uruguay.