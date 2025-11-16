Apps de transporte: la “ola Uber” atraviesa más ciudades de la Argentina

1. Garantía de $15 millones en Neuquén

El mes pasado, Neuquén formalizó el marco operativo para el transporte privado de pasajeros. Según los argumentos de la norma, la regulación era necesaria dado que, si bien el servicio es gestionado por actores privados, reviste un “carácter de interés público” por su incidencia sobre la movilidad urbana.

El decreto reglamentario establece que el municipio se centrará en la regulación de aspectos operativos, como garantizar la habilitación de vehículos y conductores, sin intervenir en cuestiones “de autonomía privada”, como la fijación de tarifas o las relaciones laborales entre las plataformas y los choferes.

Además, Neuquén impone a las Empresas de Redes de Transporte (ERT) la obligación de constituir una Garantía de Cumplimiento a favor de la Municipalidad, cuyo monto -actualizable año a año- se fijó en $15 millones.