Patricia Bullrich redobló sus críticas a “Chiqui” Tapia: “la AFA funciona con un modelo piquetero”

Bullrich destacó los mecanismos de control que existen en la FIFA y los comparó con el funcionamiento local. “La FIFA tiene orden, control del dinero y transparencia”, señaló, antes de diferenciar con dureza a la conducción argentina. “Hoy la AFA maneja un modelo piquetero, pero en el fútbol”, lanzó. Luego profundizó. “El modelo piquetero tenía gerentes de la pobreza y gente que parecía convencida. El día que los gerentes no tuvieron más poder, se desconvencieron inmediatamente, porque estaban presos”. Para ella, el sistema replicado en el fútbol concentra poder en los dirigentes y debilita a los clubes.