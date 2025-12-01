Secciones
Política

Acevedo confirmó avances en la Legislatura, pero dejó en suspenso el tratamiento de la reforma electoral

El vicegobernador aseguró que el Presupuesto 2026 y las leyes de emergencia sí serán debatidos este jueves.

Hace 3 Hs

En el lanzamiento del Operativo Felices Fiestas, el vicegobernador Miguel Acevedo se refirió al estado de la reforma electoral en la Legislatura y confirmó que, aunque el debate avanza, todavía no hay certezas de que el proyecto se trate antes de fin de año.

Acevedo explicó que diciembre es un mes “sensible” por el movimiento social y comercial, motivo por el cual el operativo de seguridad comenzó a aplicarse desde el primer día del mes. “Lo que queremos es preservar la paz social en Tucumán”, afirmó.

Presupuesto 2026 y emergencias

El vicegobernador confirmó que este jueves la Legislatura debatirá el Presupuesto 2026 y las leyes de emergencia enviadas por el Poder Ejecutivo. Entre ellas ya ingresaron la emergencia en seguridad y la hídrica, y se espera que otras propuestas lleguen en las próximas horas.

Operativo "Felices Fiestas": “Tenemos los índices de inseguridad más bajos de la historia”, aseguró Jaldo

Operativo Felices Fiestas: “Tenemos los índices de inseguridad más bajos de la historia”, aseguró Jaldo

Adelantó, además, que hay consenso para aprobar el presupuesto, al considerar que es “una herramienta fundamental para todos los tucumanos y tucumanas”.

Miguel Acevedo. Miguel Acevedo.

Reforma electoral: sin fecha asegurada

Al ser consultado por la reforma electoral, Acevedo informó que el proyecto está “en marcha”, pero su debate dependerá de si se incluyen o no en las dos sesiones previstas: el 4 y el 18 de diciembre.

“No está asegurado que se trate este año. Nunca se aseguró. Si no se da, puede tratarse en enero, febrero, marzo o abril”, sostuvo.

El vicegobernador afirmó que la reforma es importante, pero no representa una urgencia social inmediata. También confirmó que se reunirá con el gobernador Osvaldo Jaldo para definir los pasos a seguir.

Los puntos que aún generan discusión

- Reducción del acople

Es uno de los aspectos más sensibles del sistema electoral tucumano. La propuesta busca limitar la cantidad de listas acopladas, pero todavía no hay acuerdo sobre el alcance de la reducción.

- Implementación del voto electrónico

La posibilidad de incorporar tecnología en el proceso electoral divide posturas. Persisten interrogantes sobre costos, tiempos de implementación y garantías de transparencia.

Temas Osvaldo JaldoMiguel Acevedo
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Operativo Felices Fiestas: “Tenemos los índices de inseguridad más bajos de la historia”, aseguró Jaldo

Operativo "Felices Fiestas": “Tenemos los índices de inseguridad más bajos de la historia”, aseguró Jaldo

Lo más popular
Soledad Molinuevo salió al cruce de Gerónimo Vargas Aignasse: laburás poco
1

Soledad Molinuevo salió al cruce de Gerónimo Vargas Aignasse: "laburás poco"

Jaldo, contudente: Tucumán quiere cobrar; no contraer deudas
2

Jaldo, contudente: Tucumán quiere cobrar; no contraer deudas

Conmoción en Tucumán: investigan la muerte de un niño y su principal sospechoso se entregó tras haber estado desaparecido
3

Conmoción en Tucumán: investigan la muerte de un niño y su principal sospechoso se entregó tras haber estado desaparecido

Pirámide socioeconómica: la clase alta proyecta el viaje; la media ajusta y la baja se recupera
4

Pirámide socioeconómica: la clase alta proyecta el viaje; la media ajusta y la baja se recupera

Un camarista cuestionó una decisión de la Corte Suprema de Tucumán, a la que tildó de inconstitucional
5

Un camarista cuestionó una decisión de la Corte Suprema de Tucumán, a la que tildó de inconstitucional

El crimen de la Chacabuco 59 quedó impune: absolvieron al único acusado
6

El crimen de la Chacabuco 59 quedó impune: absolvieron al único acusado

Más Noticias
“Nadie puede decirle a un legislador a qué bloque pertenecer”, dijo Jaldo

“Nadie puede decirle a un legislador a qué bloque pertenecer”, dijo Jaldo

Conmoción en Tucumán: investigan la muerte de un niño y su principal sospechoso se entregó tras haber estado desaparecido

Conmoción en Tucumán: investigan la muerte de un niño y su principal sospechoso se entregó tras haber estado desaparecido

Operativo Felices Fiestas: “Tenemos los índices de inseguridad más bajos de la historia”, aseguró Jaldo

Operativo "Felices Fiestas": “Tenemos los índices de inseguridad más bajos de la historia”, aseguró Jaldo

Tensión con los estatales: ATE amenazó con adelantar el paro por el plan de despidos

Tensión con los estatales: ATE amenazó con adelantar el paro "por el plan de despidos"

Anses oficializó el último bono del año para jubilados y pensionados

Anses oficializó el último bono del año para jubilados y pensionados

Soledad Molinuevo salió al cruce de Gerónimo Vargas Aignasse: laburás poco

Soledad Molinuevo salió al cruce de Gerónimo Vargas Aignasse: "laburás poco"

Jaldo, contudente: Tucumán quiere cobrar; no contraer deudas

Jaldo, contudente: Tucumán quiere cobrar; no contraer deudas

Pirámide socioeconómica: la clase alta proyecta el viaje; la media ajusta y la baja se recupera

Pirámide socioeconómica: la clase alta proyecta el viaje; la media ajusta y la baja se recupera

Comentarios