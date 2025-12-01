Acevedo confirmó avances en la Legislatura, pero dejó en suspenso el tratamiento de la reforma electoral

En el lanzamiento del Operativo Felices Fiestas, el vicegobernador Miguel Acevedo se refirió al estado de la reforma electoral en la Legislatura y confirmó que, aunque el debate avanza, todavía no hay certezas de que el proyecto se trate antes de fin de año.
Acevedo explicó que diciembre es un mes “sensible” por el movimiento social y comercial, motivo por el cual el operativo de seguridad comenzó a aplicarse desde el primer día del mes. “Lo que queremos es preservar la paz social en Tucumán”, afirmó.
Presupuesto 2026 y emergencias
El vicegobernador confirmó que este jueves la Legislatura debatirá el Presupuesto 2026 y las leyes de emergencia enviadas por el Poder Ejecutivo. Entre ellas ya ingresaron la emergencia en seguridad y la hídrica, y se espera que otras propuestas lleguen en las próximas horas.
Adelantó, además, que hay consenso para aprobar el presupuesto, al considerar que es “una herramienta fundamental para todos los tucumanos y tucumanas”.
Reforma electoral: sin fecha asegurada
Al ser consultado por la reforma electoral, Acevedo informó que el proyecto está “en marcha”, pero su debate dependerá de si se incluyen o no en las dos sesiones previstas: el 4 y el 18 de diciembre.
“No está asegurado que se trate este año. Nunca se aseguró. Si no se da, puede tratarse en enero, febrero, marzo o abril”, sostuvo.
El vicegobernador afirmó que la reforma es importante, pero no representa una urgencia social inmediata. También confirmó que se reunirá con el gobernador Osvaldo Jaldo para definir los pasos a seguir.
Los puntos que aún generan discusión
- Reducción del acople
Es uno de los aspectos más sensibles del sistema electoral tucumano. La propuesta busca limitar la cantidad de listas acopladas, pero todavía no hay acuerdo sobre el alcance de la reducción.
- Implementación del voto electrónico
La posibilidad de incorporar tecnología en el proceso electoral divide posturas. Persisten interrogantes sobre costos, tiempos de implementación y garantías de transparencia.