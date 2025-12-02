Reforma política light: las papeletas abundarán, otra vez, en un cuarto oscuro bien tucumano

La reforma que se aprobará el día 18 establece un límite a los acoples, ese sistema que multiplica listas como si fueran panes y peces. Pero el límite es tan generoso que parece una invitación: se permitirán tantas colectoras como bancas haya en juego. En la Capital, por ejemplo, un candidato a gobernador podrá llevar hasta 19 acoples. En el Oeste, 18. En el Este, 12. Además, cada postulante a intendente podrá llevar tantos acoples como concejales integren el cuerpo en cada municipio. Si multiplicamos esto por la cantidad de frentes que compiten, la matemática es implacable: las mesas seguirán inundadas de cientos de boletas. Se ha podado el árbol, pero las raíces siguen intactas para seguir bebiendo del presupuesto y la estructura estatal.