Secciones
EconomíaNoticias económicas

Caputo insiste: el dólar no está atrasado

Una irónica respuesta del ministro.

Luis Caputo. Luis Caputo.
Marcelo Aguaysol
Por Marcelo Aguaysol Hace 3 Hs

El cierre del año siempre genera ruidos en materia de tipo de cambio. El comportamiento del dólar mayorista a lo largo de esta semana, las dudas del mercado respecto de la acumulación de reservas por parte del Banco Central y la capacidad de pago que tendrá la gestión del presidente Javier Milei para afrontar los vencimientos de deuda que se avecinan forman parte de las conversaciones entre economistas y operadores. En medio de estas inquietudes, el ministro de Economía, Luis Caputo, trató, una vez más, de despejar esas dudas e insistió con que el tipo de cambio no está atrasado en la Argentina. Para explicar su postura, esta vez el funcionario se aferró a los niveles de exportaciones registrados en lo que va del año.

“Primer caso en el mundo de un programa económico que aumenta las cantidades exportadas a niveles récord, con tipo de cambio atrasado”, escribió con tono irónico el ministro en la red social “X”. Ese mensaje fue acompañado de un gráfico en el que se exponen las cantidades vendidas por la Argentina a distintos mercados hasta septiembre. En su posteo, el titular del palacio de Hacienda aludió a los datos informados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) a comienzos de mes: septiembre registró la segunda mejor marca de toda la serie, solo superada por enero de 2008. El pronunciamiento de Caputo se suma a otras intervenciones en defensa del rumbo cambiario, un punto sobre el que diversos economistas han expresado reparos, al advertir que una apreciación del dólar podría afectar la acumulación de reservas.

Señales

En su último reporte, Ecolatina puntualizó que la secuencia que busca el Gobierno es un Banco Central dando señales de recomposición de reservas (están en U$S 41.959 millones de monto bruto), una baja adicional del Riesgo País (ayer se ubicó en los 630 puntos básicos) y un ingreso a los mercados internacionales de deuda. “En paralelo, se podrían ir relajando ciertas restricciones a la Cuenta Financiera en la búsqueda por un mayor ingreso de capitales, que se enlazarían con una demanda de divisas menos reprimida. El desarrollo será importante, dado que el tipo de cambio resultante demandará una tasa de interés que evite presiones dolarizadoras y a la par sea compatible con la actividad económica”, completó la consultora privada.

Dólar hoy: el oficial cerró estable y el "blue" cayó a $1.440 en una rueda de bajo volumen

Dólar hoy: el oficial cerró estable y el blue cayó a $1.440 en una rueda de bajo volumen

Por ahora, el dólar oficial se mantuvo sin cambios, en $ 1.475 por unidad para la venta. En el segmento mayorista, el tipo de cambio oficial finalizó en $ 1.450,15, lo que implicó un retroceso de $ 2,63 frente al cierre previo. De acuerdo con el esquema vigente, las bandas cambiarias continúan ajustándose diariamente al ritmo del 1% mensual, por lo que el techo para esta cotización se ubica actualmente en $ 1.509,48. Los dólares financieros también registraron leves bajas. El MEP se negoció a $ 1.482,80, unos $4,75 menos que el miércoles. A su vez, el Contado con Liquidación (CCL) cayó a $ 1.523,05, lo que representó un descenso de $6,46 respecto de la rueda previa. La baja más pronunciada se observó en el dólar “blue”, que volvió a retroceder y se colocó como la cotización más barata del mercado, a $ 1.440.

Temas El DólarInstituto Nacional de Estadísticas y CensosBanco Central de la República ArgentinaLuis CaputoArgentinaJavier Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Black Friday 2025: fechas, descuentos y cómo evitar estafas en la mayor jornada de rebajas del año

Black Friday 2025: fechas, descuentos y cómo evitar estafas en la mayor jornada de rebajas del año

El campo también es cosa de mujeres: más de 200.000 productoras, técnicas y emprendedoras se sumaron a las tareas del agro en el último lustro

El campo también es cosa de mujeres: más de 200.000 productoras, técnicas y emprendedoras se sumaron a las tareas del agro en el último lustro

Dos bancos extranjeros informaron en España que frenaron los créditos en Argentina por la volatilidad económica

Dos bancos extranjeros informaron en España que frenaron los créditos en Argentina por la volatilidad económica

¿Te pueden embargar el sueldo distintas entidades al mismo tiempo si tenés varias deudas? Qué dice la ley en Argentina

¿Te pueden embargar el sueldo distintas entidades al mismo tiempo si tenés varias deudas? Qué dice la ley en Argentina

Los bonos en dólares rebotaron y el riesgo país cayó por debajo de los 650 puntos

Los bonos en dólares rebotaron y el riesgo país cayó por debajo de los 650 puntos

Lo más popular
Efemérides del jueves 27 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?
1

Efemérides del jueves 27 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir
2

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Inauguran la muestra “Dumit Monumental” en el Ingenio de las Artes
3

Inauguran la muestra “Dumit Monumental” en el Ingenio de las Artes

Estrenos de cine: nuevas aventuras animadas en “Zootopía 2”
4

Estrenos de cine: nuevas aventuras animadas en “Zootopía 2”

5

El episodio de violencia en una escuela

6

Cartas de lectores: el país que se viene

Más Noticias
Chahla sumó máquinas y pidió a la Nación que reduzca impuestos

Chahla sumó máquinas y pidió a la Nación que reduzca impuestos

Abril Sosa adelanta en CiTá los temas de su nuevo disco

Abril Sosa adelanta en CiTá los temas de su nuevo disco

Grupo ECIPSA entregó un nuevo edificio Natania en Tucumán y se prepara para cerrar el año con más de 500 entregas

Grupo ECIPSA entregó un nuevo edificio Natania en Tucumán y se prepara para cerrar el año con más de 500 entregas

La ministra Patricia Bullrich comenzó a despedirse: elogios para Tucumán

La ministra Patricia Bullrich comenzó a despedirse: elogios para Tucumán

Estrenos de cine: nuevas aventuras animadas en “Zootopía 2”

Estrenos de cine: nuevas aventuras animadas en “Zootopía 2”

Inauguran la muestra “Dumit Monumental” en el Ingenio de las Artes

Inauguran la muestra “Dumit Monumental” en el Ingenio de las Artes

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Comentarios