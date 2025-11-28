Caputo insiste: el dólar no está atrasado

Por ahora, el dólar oficial se mantuvo sin cambios, en $ 1.475 por unidad para la venta. En el segmento mayorista, el tipo de cambio oficial finalizó en $ 1.450,15, lo que implicó un retroceso de $ 2,63 frente al cierre previo. De acuerdo con el esquema vigente, las bandas cambiarias continúan ajustándose diariamente al ritmo del 1% mensual, por lo que el techo para esta cotización se ubica actualmente en $ 1.509,48. Los dólares financieros también registraron leves bajas. El MEP se negoció a $ 1.482,80, unos $4,75 menos que el miércoles. A su vez, el Contado con Liquidación (CCL) cayó a $ 1.523,05, lo que representó un descenso de $6,46 respecto de la rueda previa. La baja más pronunciada se observó en el dólar “blue”, que volvió a retroceder y se colocó como la cotización más barata del mercado, a $ 1.440.