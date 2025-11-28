Caputo insiste: el dólar no está atrasado

El cierre del año siempre genera ruidos en materia de tipo de cambio. El comportamiento del dólar mayorista a lo largo de esta semana, las dudas del mercado respecto de la acumulación de reservas por parte del Banco Central y la capacidad de pago que tendrá la gestión del presidente Javier Milei para afrontar los vencimientos de deuda que se avecinan forman parte de las conversaciones entre economistas y operadores. En medio de estas inquietudes, el ministro de Economía, Luis Caputo, trató, una vez más, de despejar esas dudas e insistió con que el tipo de cambio no está atrasado en la Argentina. Para explicar su postura, esta vez el funcionario se aferró a los niveles de exportaciones registrados en lo que va del año.
“Primer caso en el mundo de un programa económico que aumenta las cantidades exportadas a niveles récord, con tipo de cambio atrasado”, escribió con tono irónico el ministro en la red social “X”. Ese mensaje fue acompañado de un gráfico en el que se exponen las cantidades vendidas por la Argentina a distintos mercados hasta septiembre. En su posteo, el titular del palacio de Hacienda aludió a los datos informados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) a comienzos de mes: septiembre registró la segunda mejor marca de toda la serie, solo superada por enero de 2008. El pronunciamiento de Caputo se suma a otras intervenciones en defensa del rumbo cambiario, un punto sobre el que diversos economistas han expresado reparos, al advertir que una apreciación del dólar podría afectar la acumulación de reservas.
Señales
En su último reporte, Ecolatina puntualizó que la secuencia que busca el Gobierno es un Banco Central dando señales de recomposición de reservas (están en U$S 41.959 millones de monto bruto), una baja adicional del Riesgo País (ayer se ubicó en los 630 puntos básicos) y un ingreso a los mercados internacionales de deuda. “En paralelo, se podrían ir relajando ciertas restricciones a la Cuenta Financiera en la búsqueda por un mayor ingreso de capitales, que se enlazarían con una demanda de divisas menos reprimida. El desarrollo será importante, dado que el tipo de cambio resultante demandará una tasa de interés que evite presiones dolarizadoras y a la par sea compatible con la actividad económica”, completó la consultora privada.
Por ahora, el dólar oficial se mantuvo sin cambios, en $ 1.475 por unidad para la venta. En el segmento mayorista, el tipo de cambio oficial finalizó en $ 1.450,15, lo que implicó un retroceso de $ 2,63 frente al cierre previo. De acuerdo con el esquema vigente, las bandas cambiarias continúan ajustándose diariamente al ritmo del 1% mensual, por lo que el techo para esta cotización se ubica actualmente en $ 1.509,48. Los dólares financieros también registraron leves bajas. El MEP se negoció a $ 1.482,80, unos $4,75 menos que el miércoles. A su vez, el Contado con Liquidación (CCL) cayó a $ 1.523,05, lo que representó un descenso de $6,46 respecto de la rueda previa. La baja más pronunciada se observó en el dólar “blue”, que volvió a retroceder y se colocó como la cotización más barata del mercado, a $ 1.440.