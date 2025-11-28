Secciones
El dólar opera estable y el mercado ya descuenta un "perdón" del FMI por las reservas

El mes finaliza con una marcada "pax cambiaria" y bajo volumen por el feriado en EE.UU. Sin embargo, los objetivos de acumulación de divisas siguen lejos y se anticipa un pedido de dispensa al organismo internacional.

28 Noviembre 2025

El mercado cambiario transita la última rueda de noviembre con una notable estabilidad, y se consolida un mes de calma tras la volatilidad electoral previa. El dólar oficial opera sin cambios en la apertura de este viernes, y cerraría un período con correcciones moderadas, apenas por encima del 1% mensual.

La jornada volvió a estar condicionada por el calendario estadounidense: tras el feriado de Acción de Gracias, Wall Street opera hoy solo media rueda, lo que limita el volumen de negocios y la liquidación de divisas en la plaza local.

Cotizaciones del día

El dólar mayorista se mantiene en $1.450, idéntico valor al cierre anterior. De esta manera, la brecha contra el techo de la banda cambiaria se sostiene en un 4,1%. En el balance semanal, la divisa acumula un avance de $25, en línea con el ritmo de la semana previa. Por su parte, el dólar minorista en el Banco Nación (BNA) cotiza a $1.475, el mismo precio que exhibía hace un mes.

Los dólares financieros y libres también reflejan esta calma mensual:

-Dólar MEP: Bajó un 0,2% en noviembre, ubicándose en $1.478,13.

-Contado con Liquidación (CCL):  Acumuló un leve incremento del 0,9% en el mes, operando hoy a $1.477,42.

-Dólar Blue: Se vende a $1.440, marcando una baja del 0,3% respecto al cierre de octubre.

-Dólar Cripto: Cotiza a $1.510,45, según la plataforma Bitso

Alerta por las reservas

La calma cambiaria contrastó con la preocupación por las metas del acuerdo con el FMI. A pesar del reciente repunte en las reservas brutas, el equipo económico de Luis Caputo se encuentra lejos del objetivo de acumulación neta.

Según estimaciones de Portfolio Personal Inversores (PPI), al 20 de noviembre faltaban acumular U$S0.400 millones para cumplir la meta (o U$S13.900 millones si se descuenta el swap con el Tesoro estadounidense). Además, el próximo lunes las reservas sufrirán un impacto negativo de U$S1.000 millones por el pago del Bopreal Serie 3. "Con estas cifras en mente, el 'waiver' (perdón) del FMI parece inevitable", advirtieron los especialistas de la consultora PPI.

Temas El DólarBuenos AiresBanco Central de la República ArgentinaLuis CaputoGobierno de Milei
