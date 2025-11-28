El dólar opera estable y el mercado ya descuenta un "perdón" del FMI por las reservas

Cotizaciones del día

El dólar mayorista se mantiene en $1.450, idéntico valor al cierre anterior. De esta manera, la brecha contra el techo de la banda cambiaria se sostiene en un 4,1%. En el balance semanal, la divisa acumula un avance de $25, en línea con el ritmo de la semana previa. Por su parte, el dólar minorista en el Banco Nación (BNA) cotiza a $1.475, el mismo precio que exhibía hace un mes.