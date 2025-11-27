Secciones
Dólar hoy: el oficial cerró estable y el "blue" cayó a $1.440 en una rueda de bajo volumen

En el segmento mayorista, el tipo de cambio oficial finalizó en $1.450,15, lo que implicó un retroceso de $2,63 frente al cierre previo.

27 Noviembre 2025

El dólar oficial cerró sin cambios este jueves en una rueda marcada por la escasa actividad y la ausencia de referencia externa debido al feriado por el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos. En las pizarras del Banco Nación, la divisa se mantuvo en $1.475 para la venta y $1.425 para la compra, sin variaciones respecto de la jornada anterior.

En el segmento mayorista, el tipo de cambio oficial finalizó en $1.450,15, lo que implicó un retroceso de $2,63 frente al cierre previo. De acuerdo con el esquema vigente, las bandas cambiarias continúan ajustándose diariamente al ritmo del 1% mensual, por lo que el techo para esta cotización se ubica actualmente en $1.509,48.

Los dólares financieros también registraron leves bajas. El MEP se negoció a $1.482,80, unos $4,75 menos que el miércoles. A su vez, el Contado con Liquidación (CCL) cayó a $1.523,05, lo que representó un descenso de $6,46 respecto de la rueda previa.

La baja más pronunciada se observó en el dólar "blue", que volvió a retroceder y se posicionó como la cotización más barata del mercado. En las cuevas y arbolitos del microcentro porteño, el billete informal se vendió a $1.440, es decir, $10 menos que en el cierre anterior.

Caputo volvió a negar que el dólar esté atrasado y atribuyó el récord exportador al éxito de la política económica

El ministro de Economía nacional, Luis Caputo, volvió a rechazar que exista un proceso de apreciación cambiaria en la economía y defendió el actual esquema apoyándose en el récord reciente de exportaciones por cantidades. 

En un mensaje publicado en la red social X, ironizó al señalar que se trata del “primer caso en el mundo” en el que un programa económico incrementa las exportaciones hasta niveles históricos, pese a un supuesto “tipo de cambio atrasado”.

En su posteo, el funcionario compartió un gráfico que muestra la evolución de las cantidades exportadas entre 2004 y septiembre de 2025. Allí se verifica el dato informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) a comienzos de mes: septiembre registró la segunda mejor marca de toda la serie, solo superada por enero de 2008.

El pronunciamiento del ministro se suma a otras intervenciones en defensa del rumbo cambiario, un punto sobre el que diversos economistas han expresado reparos, al advertir que una apreciación del dólar podría afectar la acumulación de reservas.

