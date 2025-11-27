Dólar hoy: el oficial cerró estable y el "blue" cayó a $1.440 en una rueda de bajo volumen

El dólar oficial cerró sin cambios este jueves en una rueda marcada por la escasa actividad y la ausencia de referencia externa debido al feriado por el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos. En las pizarras del Banco Nación, la divisa se mantuvo en $1.475 para la venta y $1.425 para la compra, sin variaciones respecto de la jornada anterior.