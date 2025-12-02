Dura crítica de Kiguel: "El Gobierno administra sobresaltos en lugar de juntar reservas para pagar"

Finalmente, analizó el cierre del año en materia de precios. Proyectó que la inflación de noviembre superará el 2% y que diciembre será un mes estacionalmente difícil. Aunque se mostró optimista sobre la tendencia a la baja ("llegaremos a un dígito anual"), advirtió que el proceso es lento y que será "difícil pulverizar la inflación como quisiera el Presidente" debido al reacomodamiento tardío de precios en sectores clave como la carne.