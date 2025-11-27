Las polémicas declaraciones de "Chiqui" Tapia después del escándalo entre la AFA y Estudiantes

El presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, reapareció públicamente luego de la controversia que estalló por la entrega del título anual a Rosario Central, un reconocimiento que desató fuertes cuestionamientos de distintos sectores del fútbol argentino y, en especial, del club Estudiantes de La Plata. En medio de ese clima de tensión, el dirigente eligió expresarse durante el cierre de los Premios Alumni, ceremonia que tuvo lugar en el Predio Lionel Messi, en Ezeiza, donde recibió el galardón de platino a la “labor dirigencial”.