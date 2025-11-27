Las polémicas declaraciones de "Chiqui" Tapia después del escándalo entre la AFA y Estudiantes

El presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, reapareció públicamente luego de la controversia que estalló por la entrega del título anual a Rosario Central, un reconocimiento que desató fuertes cuestionamientos de distintos sectores del fútbol argentino y, en especial, del club Estudiantes de La Plata. En medio de ese clima de tensión, el dirigente eligió expresarse durante el cierre de los Premios Alumni, ceremonia que tuvo lugar en el Predio Lionel Messi, en Ezeiza, donde recibió el galardón de platino a la “labor dirigencial”.
Con el trofeo en mano, “Chiqui” Tapia se refirió por primera vez al malestar generado por la decisión de la AFA de consagrar a Central y al pasillo de espaldas realizado por los futbolistas de Estudiantes, gesto que derivó en la apertura de un expediente disciplinario. El presidente buscó dar una señal de continuidad institucional y defendió su gestión en un contexto en el que se multiplicaron críticas sobre presuntos favoritismos dentro y fuera de la cancha.
“No es la primera vez que vivimos esto. Pasaron tres presidentes en apenas nueve años que me han tocado presidir y me quedan muchos años más”, afirmó Tapia aludiendo a las denuncias que involucran a dirigentes de su entorno. Además, recordó que la conducción de la AFA depende del voto de los propios clubes: “Cuando se venza mi mandato van a tener la posibilidad de presentarse los que quieran”.
El titular de la AFA también hizo hincapié en el papel de las asociaciones civiles dentro del deporte local y cuestionó las presiones externas. Sostuvo que las transformaciones necesarias deben surgir desde adentro del sistema y no a partir de interferencias políticas: “Las luchas se dan desde adentro, no desde afuera. Sabemos que los únicos que le dan valor al fútbol argentino son los jugadores, los técnicos y los dirigentes que trabajan para que todos compitan en igualdad de condiciones”.
Tapia dedicó luego un párrafo a los episodios vinculados con Estudiantes, que había manifestado su disconformidad por la definición del campeón anual. Sin mencionarlo directamente, apuntó a Juan Sebastián Verón, presidente del club platense, al recordar la particular clasificación del equipo en el torneo Clausura. “Hay algunos que por ahí se olvidan de que jugaron dos días antes que Barracas Central y estaban afuera del reducido. Huracán y Belgrano no clasificaron y hoy tienen chances de pelear el torneo. Este es el fútbol argentino”, señaló.
Finalmente, Tapia volvió a rechazar la posibilidad de avanzar hacia un modelo de Sociedades Anónimas Deportivas y respaldó la estructura tradicional de los clubes: “La fiesta de los Alumni reconoce a quienes trabajan para defender a las instituciones, a las asociaciones civiles sin fines de lucro. Ese es el modelo del fútbol argentino”.