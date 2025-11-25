Secciones
Sospechas de edición a contrarreloj: el PDF de la AFA que podría haber sido creado para sancionar a Estudiantes

La metadata del Boletín 6625 figura como generado el domingo a la noche, minutos después del pasillo de espaldas. La versión oficial sostiene que es una resolución de febrero, pero los registros técnicos cuentan otra historia.

TENSIÓN AL MÁXIMO. La polémica por el pasillo y el Boletín 6625 volvió a poner a Claudio "Chiqui" Tapia en el centro del cuestionamiento institucional.
Hace 2 Hs

La pelea entre la AFA y Estudiantes venía escalando a ritmo de declaraciones cruzadas y amenazas públicas. Pero lo que estalló en el lunes feriado abrió una dimensión nueva, inesperada y mucho más grave: un boletín oficial cuya metadata demuestra que habría sido creado después del partido entre Rosario Central y el "Pincha", pese a estar fechado como si hubiera sido publicado en febrero.
Un documento clave, el Boletín 6625, que ahora está en el centro de todas las miradas.

La denuncia, impulsada desde redes sociales y fogoneada por especialistas en seguridad informática, sostiene que el archivo PDF que detalla el protocolo del “pasillo de reconocimiento” fue generado el domingo a las 19.21, minutos después de que el plantel de Estudiantes decidiera dar media vuelta y enfrentar a Rosario Central de espaldas. El horario coincide con la salida de los equipos al campo de juego en Arroyito, un gesto que marcó el mayor desafío público al poder de la AFA en los últimos años.

La sospecha es la de crear un documento a posteriori para justificar una sanción que aún no estaba respaldada por ninguna norma vigente.

El Boletín 6625 lleva fecha del 12 de febrero de 2025 y ahí se describe, punto por punto, cómo debe realizarse el pasillo al campeón. Se haría con jugadores inmóviles, mirando al rival, sin gestos, sin provocaciones, sin movimientos. Un manual detallado que, según su apariencia formal, existiría desde hace diez meses... pero algo no encaja.

Al revisar la metadata del PDF (la “huella digital” que deja cualquier archivo digital) aparece la primera alarma porque habría sido creado el 23 de noviembre a las 19:21, y no en febrero. Y hay más. El archivo se habría generado con Adobe PDF Library 25.1.201, una versión lanzada recién en septiembre de 2025. Es decir, imposible de usar en febrero.

PDF BAJO SOSPECHA. El Boletín 6625 quedó en el centro de la polémica por la fecha real de creación del archivo y su posible uso para fundamentar sanciones contra Estudiantes.

El caso circuló rápido y la etiqueta “PDF Gate” flameó en todas las redes. Técnicos, periodistas y usuarios dejaron al descubierto una secuencia que, a esta hora, ya forma parte del conflicto institucional del fútbol argentino.

Un protocolo que no se aplicó antes

Lo que vuelve todavía más sospechoso al boletín es que el pasillo de campeón nunca fue exigido de manera uniforme, ni generó expedientes disciplinarios previos. Talleres, Platense, Vélez e Independiente Rivadavia ganaron títulos esta temporada. Solo uno de esos campeones recibió pasillo. A otros ni se los mencionó.

Y, sin embargo, tras el desplante de Estudiantes, el esmero por encontrar un fundamento reglamentario fue inmediato. Tan inmediato como la aparición de un PDF que, según apuntan especialistas, nació el domingo a la noche, no en febrero.

Cuando el escándalo ya era tendencia, usuarios detectaron un movimiento más. La AFA habría actualizado la metadata del archivo y subió una segunda versión, esta vez con una fecha que pretende coincidir con la de la publicación oficial.
Pero la operación dejó otra huella involuntaria: el servidor informó que ese “nuevo” archivo se habría modificado recién el lunes 24 a las 20.09.

La secuencia completa alimenta la hipótesis de que hubo maniobras para “acomodar” el boletín. Y que el documento que hoy se exhibe como la base de una posible sanción no existía en los términos en los que se lo presenta.

El gesto de los jugadores del "Pincha", dándose vuelta cuando Central salió al campo de juego, fue una señal política más que un acto protocolar. Un mensaje directo a la conducción de AFA después de un título inesperado, un protocolo discutido y una presión pública ejercida desde dirigentes de la casa madre.

Pero lo que estalló después de ese gesto abre otro frente: el de una posible alteración documental.
Un boletín que aparece cuando más lo necesita quien quiere sancionar.
Un archivo que no coincidiría con su propia fecha.
Un alcance que va mucho más allá del pasillo.

Hoy, la discusión no es cómo se pararon los jugadores. La discusión es qué pasó con ese PDF, quién lo creó, cuándo lo subieron y por qué una resolución clave para castigar a un equipo aparece recién después del partido.

El “PDF Gate” ya es parte de la historia del fútbol argentino. Y recién empieza.

