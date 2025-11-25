Sospechas de edición a contrarreloj: el PDF de la AFA que podría haber sido creado para sancionar a Estudiantes

La pelea entre la AFA y Estudiantes venía escalando a ritmo de declaraciones cruzadas y amenazas públicas. Pero lo que estalló en el lunes feriado abrió una dimensión nueva, inesperada y mucho más grave: un boletín oficial cuya metadata demuestra que habría sido creado después del partido entre Rosario Central y el "Pincha", pese a estar fechado como si hubiera sido publicado en febrero.

Un documento clave, el Boletín 6625, que ahora está en el centro de todas las miradas.