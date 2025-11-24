El plantel de Estudiantes de la Plata será informado por el 'pasillo' a Rosario Central

Mientras tanto, el Tribunal de Disciplina ya activó los mecanismos correspondientes. Se notificó al capitán albirrojo, Santiago Núñez, y a todos los titulares que participaron del encuentro que cuentan con un plazo de 48 horas para presentar su descargo “ante un posible incumplimiento de lo establecido en el Boletín Oficial de la Asociación del Fútbol Argentino del 12 de febrero de 2025”.