El plantel de Estudiantes de la Plata será informado por el 'pasillo' a Rosario Central

El árbitro, Pablo Dóvalo, explicó que informará lo sucedido; los jugadores del "Pincha" deberán presentar un descargo ante la AFA.

POLÉMICA DECISIÓN. El plantel de Estudiantes acató la orden de la AFA de hacerle un pasillo al campeón Rosario Central, pero sus jugadores se pusieron de espaldas. POLÉMICA DECISIÓN. El plantel de Estudiantes acató la orden de la AFA de hacerle un pasillo al campeón Rosario Central, pero sus jugadores se pusieron de espaldas.
Hace 1 Hs

La polémica por el pasillo de espaldas que realizó Estudiantes antes del duelo ante Rosario Central sigue generando repercusiones. El árbitro del partido, Pablo Dóvalo, evitó responsabilizarse por el gesto del plantel platense, aunque dejó en claro que lo registrará en su informe oficial.

“La decisión fue exclusivamente de los jugadores de Estudiantes; no es algo que me corresponda evaluar. Yo debo limitarme a informar lo ocurrido. La instrucción era que el pasillo se realizara de una manera específica y, al observarlo, noté que no fue así. Haré el informe y después las decisiones quedarán en manos de otros”, explicó el juez.

Mientras tanto, el Tribunal de Disciplina ya activó los mecanismos correspondientes. Se notificó al capitán albirrojo, Santiago Núñez, y a todos los titulares que participaron del encuentro que cuentan con un plazo de 48 horas para presentar su descargo “ante un posible incumplimiento de lo establecido en el Boletín Oficial de la Asociación del Fútbol Argentino del 12 de febrero de 2025”.

Ese boletín detalla con precisión cómo debe desarrollarse el protocolo: “Los futbolistas del club homenajeado ingresarán caminando por el corredor central, de forma ordenada, pasando entre las dos hileras de jugadores rivales. Quienes integren el pasillo deberán permanecer en su lugar, mirando hacia los jugadores que transitan, sin ejecutar movimientos ni actitudes que alteren el normal desarrollo del procedimiento”.

Un hecho que recorrió el mundo 

La postal de Estudiantes dando la espalda a Central recorrió el mundo y el caso ahora quedó formalmente en manos del Tribunal, que evaluará si el gesto constituye o no una falta reglamentaria.

