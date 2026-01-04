Cuál es el fruto seco que te hará dormir toda la noche, según especialistas

Los pistachos, el fruto seco amigo del descanso

Pero hay un alimento que al incorporarlo puede cambiar por completo nuestra rutina de descanso y se trata de los pistachos. Estos no son solo un refrigerio delicioso, sino que estudios recientes indican que consumir pistachos regularmente puede tener numerosos beneficios para la salud, incluyendo promover un mejor sueño. Sus propiedades antiinflamatorias, beneficios cardiosaludables, cualidades para el control de peso, fortalecimiento del sistema inmunitario y beneficios para la salud cerebral contribuyen a una mejor calidad del sueño.