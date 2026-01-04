Cuál es el fruto seco que te hará dormir toda la noche, según especialistas

Sabemos que por las noches hay alimentos que es mejor evitar, Los especialistas lo repiten hasta el cansancio: la cafeína, el alcohol y las frituras demasiado pesadas no son compatibles con un buen descanso, y de hecho pueden hacerte dar vueltas en la cama durante mucho más tiempo. Sin embargo hay comidas que tienen el efecto contrario.
No son medicamentos ni trucos extraños. Existen comidas que son capaces de ayudarnos a conciliar el sueño para dormir lo suficiente durante toda la noche. El descanso nocturno e ininterrumpido es fundamental para toda nuestra salud, que va desde el estado de ánimo hasta el sistema inmunológico.
Ajustar la alimentación para dormir mejor
Sin embargo, y a pesar del necesario descanso prolongado, pocas personas llegan a dormir siete horas. Y aunque los motivos pueden ser muchos, desde los horarios de trabajo extendidos hasta trastornos como el insomnio, la comida puede ser una gran forma de comenzar a recuperar las horas perdidas.
Ajustar la dieta puede ayudarnos a dormir toda la noche. Ingerir más minerales como potasio, magnesio, calcio y hierro puede ayudar a estimular la producción de melatonina, la hormona responsable de la regulación del sueño. Las investigaciones demuestran que algunos alimentos específicos , como las cerezas, los frutos secos y la avena, contienen propiedades que favorecen el sueño y te ayudan a conciliar el sueño antes.
Los pistachos, el fruto seco amigo del descanso
Pero hay un alimento que al incorporarlo puede cambiar por completo nuestra rutina de descanso y se trata de los pistachos. Estos no son solo un refrigerio delicioso, sino que estudios recientes indican que consumir pistachos regularmente puede tener numerosos beneficios para la salud, incluyendo promover un mejor sueño. Sus propiedades antiinflamatorias, beneficios cardiosaludables, cualidades para el control de peso, fortalecimiento del sistema inmunitario y beneficios para la salud cerebral contribuyen a una mejor calidad del sueño.
Según un informe del medio especializado The Good Housekeeping, los pistachos son una bomba para conciliar el sueño, ya que aportan proteínas, vitamina B6 y magnesio, todo lo cual contribuye a un mejor descanso. Su riqueza en magnesio, un mineral crucial para mantener un sueño saludable, puede ayudar a relajar los músculos y reducir el estrés y la ansiedad, facilitando el sueño.
Los expertos advierten sin embargo que se debe ser cuidadoso con las cantidades que se consumen. La nutricionista Jaclyn London, advierte que no hay que excederse de una porción de 28 gramos de estos frutos secos. ""¡Un exceso de calorías puede tener el efecto contrario y mantenerlo despierto !", señaló.