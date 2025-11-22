Por qué no hay que entrenar todos los días: el rol clave del descanso activo para rendir más y evitar lesiones

En los gimnasios es común ver a personas entrenando todos los días, motivadas por la búsqueda de resultados rápidos. Sin embargo, los especialistas subrayan que entrenar siete días a la semana no es mejor que hacerlo cinco; de hecho, es peor. Dar el máximo sin pausas aumenta el riesgo de lesiones, disminuye el rendimiento y puede derivar en enfermedades leves por la baja de defensas.