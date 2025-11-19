¿Problemas para dormir? El tipo de magnesio que la ciencia recomienda para mejorar el sueño

Los Institutos Nacionales de la Salud de Estados Unidos (NIH) dieron a conocer nuevas investigaciones que analizan el papel del magnesio en los procesos del sueño. Entre las publicaciones se encuentran un ensayo clínico y una revisión sistemática que identificaron una forma específica de este mineral capaz de mejorar el descanso nocturno en personas con dificultades para dormir.
El ensayo clínico citado por el NIH destacó que el magnesio L-treonato (MgT) produjo “mejoras medibles en el descanso nocturno, el rendimiento físico y la claridad mental” en adultos sin trastornos clínicos del sueño, pero con problemas autodeclarados para descansar.
Según el estudio, los participantes que recibieron este suplemento mostraron indicadores superiores frente al grupo placebo después de tres semanas.
El estudio analizó a adultos de entre 35 y 55 años con dificultades para dormir que no constituían una patología. Durante 21 días, recibieron un gramo diario de MgT o un placebo. Los responsables del ensayo reportaron que el suplemento superó al placebo en indicadores del sueño registrados mediante sensores, particularmente en las etapas profunda y REM, donde ocurre la mayor actividad onírica. También se observaron beneficios en la facilidad para iniciar la actividad diaria y en la estabilidad del rendimiento durante la jornada.
Por su parte, la revisión sistemática retomada por el NIH señaló que los estudios sobre otros tipos de magnesio muestran resultados variables, aunque la evidencia observacional sí sugiere una correlación entre niveles adecuados del mineral y un mejor descanso.
Cómo influye el magnesio L-treonato en el cerebro y en el sueño
Los hallazgos del ensayo coinciden con investigaciones previas en animales, que indicaron que el MgT aumenta los niveles de magnesio dentro de las neuronas. Esto fortalece las conexiones sinápticas y mejora la capacidad de adaptación neuronal, procesos vinculados al aprendizaje, la memoria y el sueño profundo.
Además, estudios celulares mostraron que elevar el magnesio intracelular mejora la función mitocondrial y la disponibilidad energética. Según los NIH, el MgT también puede aumentar la producción de ATP neuronal, lo que explicaría la mayor estabilidad del rendimiento diurno observada en el ensayo clínico.
Otra línea de evidencia relaciona al magnesio con la regulación del neurotransmisor GABA, fundamental en los procesos de relajación neuronal. Este vínculo apoya la hipótesis de que mantener niveles adecuados del mineral en el cerebro favorece tanto conciliar como mantener el sueño.
En qué alimentos se encuentra el magnesio
Aunque el L-treonato es una forma sintética disponible solo como suplemento, el magnesio -que aporta beneficios como regulación del azúcar en sangre, presión arterial, fortaleza ósea y producción de energía- está ampliamente distribuido en alimentos.
Según MedlinePlus, los vegetales de hoja verde oscura, como espinacas y acelgas, son excelentes fuentes, ya que el magnesio es parte central de la clorofila.
También está presente en frutos secos como: almendras, nueces, anacardos, pistachos. Y en frutas como: bananas, albaricoques o damascos secos y paltas.
Además, las legumbres representan otra categoría rica en este mineral: lentejas, garbanzos, porotos negros y habas.