¿Problemas para dormir? El tipo de magnesio que la ciencia recomienda para mejorar el sueño

El estudio analizó a adultos de entre 35 y 55 años con dificultades para dormir que no constituían una patología. Durante 21 días, recibieron un gramo diario de MgT o un placebo. Los responsables del ensayo reportaron que el suplemento superó al placebo en indicadores del sueño registrados mediante sensores, particularmente en las etapas profunda y REM, donde ocurre la mayor actividad onírica. También se observaron beneficios en la facilidad para iniciar la actividad diaria y en la estabilidad del rendimiento durante la jornada.