Caso Andis: allanaron la financiera de un empresario cercano a Claudio "Chiqui" Tapia

En el marco de la investigación por corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), efectivos de la Policía Federal allanaron hoy la sede central de Sur Finanzas. La empresa, ubicada en Adrogué, es propiedad de Ariel Vallejo, un financista con estrechos vínculos con Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la AFA.
El operativo, ordenado por el juez federal Sebastián Casanello a instancias del fiscal Franco Picardi, tuvo como objetivo secuestrar documentación para reconstruir la ruta de los fondos manejados por Alan Pocoví y Miguel Ángel Calvete, dos de los imputados en el escándalo que salpica a la gestión anterior.
Según se desprende del expediente, se detectó un comprobante de transferencia desde "Neblockchain", firma que posteriormente fue renombrada como Sur Finanzas PSP. La hipótesis judicial sugiere que, si bien la financiera de Vallejo no es el objeto central de la investigación de Andis, su estructura pudo haber sido utilizada por los acusados para movilizar y ocultar el dinero ilícito.
El perfil de Vallejo y el vínculo con el fútbol
Ariel Vallejo no figura imputado en la causa de la agencia de discapacidad, pero no es un desconocido para la Justicia. Actualmente es investigado en otro expediente impulsado por la Procelac por presunto lavado de dinero. Se analizan transferencias sospechosas de una firma llamada Construcciones TAR, que recibió giros por más de $6.000 millones en menos de un año, una cifra incongruente con su actividad real.
Sur Finanzas mantiene una fuerte presencia en el fútbol argentino como sponsor de diversos clubes, entre ellos Barracas Central (el club de Tapia), Racing, Banfield, Platense, Los Andes, Atlanta y Temperley.
En paralelo al allanamiento, la causa avanza en Comodoro Py. El ex titular de la Andis, Diego Spagnuolo, deberá declarar mañana a las 13 como imputado por el presunto esquema de coimas. La citación genera expectativa luego de que Miguel Ángel Calvete, señalado como un engranaje clave en la maniobra, se negara a declarar.