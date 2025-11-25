Caso Andis: allanaron la financiera de un empresario cercano a Claudio "Chiqui" Tapia

El perfil de Vallejo y el vínculo con el fútbol

Ariel Vallejo no figura imputado en la causa de la agencia de discapacidad, pero no es un desconocido para la Justicia. Actualmente es investigado en otro expediente impulsado por la Procelac por presunto lavado de dinero. Se analizan transferencias sospechosas de una firma llamada Construcciones TAR, que recibió giros por más de $6.000 millones en menos de un año, una cifra incongruente con su actividad real.