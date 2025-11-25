Aceleran el caso Andis: la Justicia sigue la ruta de las presuntas coimas

La ruta del dinero se habría articulado a través de Alan Pocoví, sindicado como figura clave en la operatoria de lavado, a quien Calvete le entregaba “sumas importantes” de manera regular, tanto en moneda local como estadounidense. Parte de estos fondos, según la fiscalía, habrían sido invertidos en criptomonedas mediante la aplicación “Neblockshain”, buscando borrar el rastro. El flujo monetario llevó a los investigadores hasta la empresa Neblockchain S.A., que se analiza si opera como la fachada de Finanzas Sur, una firma vinculada al empresario Ariel Vallejo. Pocoví habría colocado dentro de esta última parte de la plata de las coimas y los sobreprecios.