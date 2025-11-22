Secciones
Renunció Javier Cardini, el funcionario de Economía implicado en la causa de coimas en Andis

El subsecretario de Gestión Productiva dejó su cargo tras quedar mencionado en escuchas judiciales. Es pareja de Ornella Calvete, exfuncionaria del Ministerio de Economía e hija de Miguel Ángel Calvete, señalado como figura clave del entramado de corrupción investigado por la Justicia.

PRESUNTAS COIMAS. Ex funcionarios. Javier Cardini y Ornella Calvete trabajaban en el Ministerio de Economía y renunciaron por el caso Andis. PRESUNTAS COIMAS. Ex funcionarios. Javier Cardini y Ornella Calvete trabajaban en el Ministerio de Economía y renunciaron por el caso Andis. IMAGEN TOMADA DE INFOBAE
Hace 2 Hs

El subsecretario de Gestión Productiva del Ministerio de Economía, Javier Cardini, presentó su renuncia luego de quedar involucrado en la investigación por un presunto circuito de coimas dentro de la Administración Nacional de Discapacidad (Andis). Su salida se produjo en medio de la creciente difusión de detalles del expediente judicial, que reveló escuchas, allanamientos y movimientos de dinero que comprometerían a funcionarios y exfuncionarios del sector.

La situación de Cardini tomó mayor relevancia debido a su vínculo personal con Ornella Calvete, quien también se desempeñaba en el Ministerio de Economía. La joven funcionaria es hija de Miguel Ángel Calvete, una de las figuras centrales del entramado que investigan el fiscal Franco Picardi y el juez federal Sebastián Casanello. En el departamento de Ornella, ubicado en una torre del exclusivo barrio porteño de Puerto Madero, se encontraron U$S700.000 en efectivo y una suma no determinada en otras monedas, lo que generó aún más sospechas en torno a su rol en la causa.

Un entramado revelado por una divulgación clandestina

La causa Andis se originó a partir de un audio difundido por los medios y obtenido de manera clandestina, en el que hablaba el ex titular del organismo, Diego Spagnuolo. Aquella grabación derivó en una pesquisa que incluyó allanamientos, testimoniales, imputaciones y la intervención de líneas telefónicas de los principales involucrados en el presunto circuito ilegal vinculado a prestaciones y medicamentos adquiridos por la agencia estatal.

Según confirmó Infobae, Cardini presentó su renuncia el jueves por la noche, justo después de la difusión del dictamen de Picardi donde se detallan los avances de la investigación.

La escucha que compromete a Cardini

Uno de los elementos más significativos del expediente es una escucha telefónica realizada al teléfono de Miguel Ángel Calvete, en la que aparece mencionado el nombre de Cardini. La conversación involucró también a Lorena Di Giorno, exfuncionaria de Andis presuntamente ligada al circuito ilícito, y a Guadalupe Muñoz, pareja del propio Calvete.

El intercambio ocurrió el 9 de octubre de 2025, el mismo día en que se realizaron múltiples allanamientos, entre ellos uno en un domicilio vinculado a Calvete en la calle Defensa. En la transcripción, Calvete pide obtener el teléfono del “novio de Ornella”, es decir, de Cardini, para avanzar con cuestiones relacionadas a la investigación que lo rodea.

El fiscal Picardi incluyó la conversación íntegra, señalando: “Ese mismo día, a las 18:31 horas, Miguel Ángel Calvete… vuelve a llamar a Lorena Di Giorno y se produce el siguiente intercambio”.

Allí, Calvete y Di Giorno coordinan cómo conseguir el teléfono de Cardini y mencionan que Guadalupe Muñoz podría ir hasta Quartier, el complejo donde vivía Ornella, para intentar avanzar con el asunto. También comentan el resultado de los allanamientos realizados ese día, incluida la incautación del teléfono de otra persona mencionada como “coki”. Durante el diálogo, Calvete reflexiona sobre las empresas involucradas: “Ahí figura Roche, todas las empresas grandes”.

El intercambio termina con Calvete hablando con Muñoz, evaluando los allanamientos y cerrando con un “Vamos para adelante”, antes de despedirse cariñosamente.

Un caso que sigue escalando

La aparición del nombre de Cardini en las escuchas, sumada a la convivencia con Ornella Calvete -en cuyo domicilio se halló una importante suma de dinero en efectivo-, lo colocó rápidamente en el centro de la escena. Mientras el fiscal Picardi avanza en la reconstrucción del presunto esquema de cobros ilegales dentro de Andis, las renuncias y movimientos dentro de los organismos públicos continúan generando repercusiones políticas.

La Justicia ahora profundiza sobre el rol de cada una de las personas mencionadas en las conversaciones y en los operativos, mientras el caso crece y alcanza cada vez más capas dentro del Ministerio de Economía y del organismo nacional de discapacidad.

