Renunció Javier Cardini, el funcionario de Economía implicado en la causa de coimas en Andis

La situación de Cardini tomó mayor relevancia debido a su vínculo personal con Ornella Calvete, quien también se desempeñaba en el Ministerio de Economía. La joven funcionaria es hija de Miguel Ángel Calvete, una de las figuras centrales del entramado que investigan el fiscal Franco Picardi y el juez federal Sebastián Casanello. En el departamento de Ornella, ubicado en una torre del exclusivo barrio porteño de Puerto Madero, se encontraron U$S700.000 en efectivo y una suma no determinada en otras monedas, lo que generó aún más sospechas en torno a su rol en la causa.