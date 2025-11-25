Los testimonios de arrepentidos marcan el ritmo del juicio por la causa Cuadernos

La relevancia del testimonio de Gutiérrez se entrelaza de manera directa con el otro gran “arrepentido” de la causa: José López, ex secretario de Obras Públicas. Este último, en su propia confesión, apuntó al rol de Gutiérrez y la ex presidenta. De hecho, al ser consultado por los famosos bolsos que intentaron ocultar en un convento, López aseguró que ese dinero de la “recaudación” provenía de Fabián Gutiérrez y, por inferencia, de Cristina Fernández de Kirchner. Esta cadena de confesiones es la que el TOF 7 busca exponer, demostrando cómo la maquinaria ilícita se habría sostenido a través de colaboradores de extrema confianza que, luego, se volvieron contra la cúpula.