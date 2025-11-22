Causa Cuadernos: el financista Clarens reveló que recaudaba U$S300.000 por semana por orden de Néstor Kirchner

El origen del mecanismo

Clarens relató que todo comenzó a mediados de 2005, cuando Carlos Wagner, entonces presidente de la Cámara de la Construcción, lo convocó a una reunión en la sede de la Cámara Argentina de Empresas Viales, conocida como la “Camarita”. Allí le informó que el Gobierno nacional había decidido obtener fondos provenientes de la obra pública mediante una operatoria que requería su participación para recibir pagos de empresas constructoras en concepto de “aportes” o “retornos”. Su tarea consistía en asegurarse de que el dinero llegara al secretario de Obras Públicas, José López, o a quien él indicara, según la declaración, que se leyó en la audiencia y publicó Infobae.