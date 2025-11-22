Causa Cuadernos: “El dinero iba a la Quinta de Olivos”

El juicio oral por el caso Cuadernos continuó el jueves con su tercera audiencia, centrada en la lectura de declaraciones de imputados colaboradores y en el repaso del rol que -según la acusación fiscal- habrían desempeñado los ex presidentes Néstor y Cristina Kirchner, junto a los ex funcionarios Julio De Vido y Roberto Baratta, dentro del presunto circuito de recaudación ilegal montado entre 2003 y 2015. En esa línea, se recordó que “el esquema de recaudación siguió con Cristina en la Presidencia después de la muerte de Néstor Kirchner”, según declaró en 2018 el remisero arrepentido Oscar Centeno, autor de los cuadernos que dieron origen a la causa.