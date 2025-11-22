Causa Cuadernos: “El dinero iba a la Quinta de Olivos”

El juicio oral por el caso Cuadernos continuó el jueves con su tercera audiencia, centrada en la lectura de declaraciones de imputados colaboradores y en el repaso del rol que -según la acusación fiscal- habrían desempeñado los ex presidentes Néstor y Cristina Kirchner, junto a los ex funcionarios Julio De Vido y Roberto Baratta, dentro del presunto circuito de recaudación ilegal montado entre 2003 y 2015. En esa línea, se recordó que “el esquema de recaudación siguió con Cristina en la Presidencia después de la muerte de Néstor Kirchner”, según declaró en 2018 el remisero arrepentido Oscar Centeno, autor de los cuadernos que dieron origen a la causa.
La ex presidenta enfrenta este proceso como presunta jefa de una asociación ilícita y por cohecho, en un juicio que la tiene en el banquillo junto a De Vido, Baratta y otros 83 imputados. Las partes principales de la declaración indagatoria de Centeno y de los demás colaboradores están incorporadas en los pedidos de elevación a juicio, cuya lectura marca el tramo inicial del debate.
“Una vez por semana”
En sus declaraciones, Centeno, ex chofer de Baratta, sostuvo que la operatoria ilegal habría continuado tras la muerte de Néstor Kirchner y recordó que “ya con Cristina presidenta íbamos una vez por semana”, en referencia a las supuestas entregas de dinero. También afirmó: “Yo la vi a Cristina en diversas oportunidades. Con Néstor Kirchner vivo íbamos más, hasta tres veces por semana. Cuando fallece Néstor, las recaudaciones eran una vez por semana”.
En su relato, explicó cómo comenzaron sus anotaciones detalladas, vinculándolas a episodios que consideró relevantes. Mencionó que en la empresa Isolux vio salir a Baratta “con dos valijas”, y que el funcionario hablaba en clave: “Seis kilovatios”, lo que -según sostuvo- equivaldría “a seis millones”. También añadió que Daniel Muñoz, ex secretario privado de Néstor Kirchner, realizaba “entregas casi todos los días en épocas de campaña”.
Centeno aseguró que, ante el temor de ser grabados por empresarios, “empezaron a mandar a Nelson Lazarte”, a quien describió como un empleado involucrado en los traslados. También apuntó que llevaban el dinero “a la quinta de Olivos, y después de la muerte de Néstor Kirchner, a Uruguay al 1300”, domicilio familiar de los Kirchner.
“Conocido por todos”
La declaración del tucumano José López, ex secretario de Obras Públicas, resaltó por sus referencias a Cristina Kirchner. López, quien fue arrestado en 2016 cuando arrojó valijas llenas de dólares por las paredes de un convento, relató que en 2011 recibió la instrucción de “retomar la recaudación para la campaña” y que Baratta sería su contacto operativo.
“A Cristina le conté todo: que había un sistema de recaudación con las obras viales, le conté el mecanismo que en el resto de los sectores del Ministerio lo conocían”, declaró el exfuncionario.
Además, López afirmó que Cristina Kirchner daba órdenes y que, tras la muerte de Néstor Kirchner, le advirtió: “Podés ser parte del problema o de la solución”. Según su testimonio, le informó a Cristina sobre el sistema de recaudación en las obras viales, un mecanismo que, según dijo, era conocido en otros sectores del Ministerio.