La Corte Suprema de Justicia de Tucumán elige hoy a su presidente

En las últimas instancias, se ha visto cómo el consenso y el diálogo han sido fundamentales. Hoy terminará el segundo período consecutivo de Daniel Leiva al frente del Máximo Tribunal. Fue elegido en noviembre de 2021 y reemplazó a Claudia Sbdar, la primera mujer en ejercer ese cargo en la provincia. Leiva fue reelegido en 2023. El tribunal que definirá al titular está compuesto, además de Leiva y Sbdar, por Antonio Estofán (vocal Decano), Daniel Oscar Posse y Eleonora Rodríguez Campos. Cada uno de ellos, con una trayectoria y una perspectiva particular, tiene voz y voto en la elección.