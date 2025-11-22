La Corte Suprema de Justicia de Tucumán se prepara para elegir su presidente

Impacto institucional

La persona elegida para presidir la Corte no solo será la cabeza administrativa y protocolar del Poder Judicial, sino también su representante institucional ante la sociedad y los demás poderes. Esta elección, más allá de los nombres, sella la hoja de ruta de la justicia tucumana para el próximo bienio, impactando directamente en la celeridad, la transparencia y la modernización del servicio de justicia para todos los ciudadanos. El martes, con la firma de la Acordada, se sabrá quién tomará las riendas del Máximo Tribunal.