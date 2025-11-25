Reforma electoral en Tucumán: por qué se frenó y la puja liberal

El gobernador y el vicegobernador vienen agitando las banderas de una suerte de “revolución institucional”. Prometieron transparencia, seguridad, datos abiertos y, la joya de la corona, una reforma político-electoral. Sin embargo, este último tópico -que el propio Osvaldo Jaldo puso sobre la mesa en su apertura de sesiones- parece destinado a habitar el limbo de las promesas retóricas más que el terreno de los hechos. Se discuten modificaciones cosméticas y se redactan borradores, pero si rascamos apenas la superficie de ese ímpetu reformista, encontramos el mismo hormigón armado de siempre. La intención real no parece ser mejorar la calidad democrática, sino blindar el status quo con una capa fresca de pintura.