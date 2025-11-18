Reforma electoral en Tucumán: Ocaranza pidió un “consenso real” en la Legislatura

“Una reforma electoral no puede ser fruto de la improvisación. La última gran reforma que hicimos en 2005 llevó más de dos años y salió con 39 votos a favor y solo uno en contra. Por eso duró 20 años”, recordó. Y agregó que, si no se logra un acuerdo este año, “tenemos todo el año que viene; lo que no podemos es llegar al 2027 porque en años electorales nunca prosperan las reformas”.