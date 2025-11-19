Debate por la reforma electoral: “El acople es el gran mal del sistema electoral tucumano”

El legislador José Macome analizó en profundidad el escenario político y legislativo que atraviesa Tucumán, con especial foco en el debate por la reforma electoral que impulsa el vicegobernador, Miguel Acevedo. “Agradecemos el diálogo y la apertura del presidente de la Legislatura a hablar del tema. Es una lucha que venimos dando hace mucho tiempo, y que además reclama la sociedad”, sostuvo el parlamentario en una charla con LA GACETA.
Macome valoró las reuniones mantenidas con legisladores de distintos bloques y aseguró que el trabajo en torno a la boleta electrónica marca un rumbo posible. “Me parece un enfoque muy bueno para la reforma que se quiere. Nos sentamos, planteamos nuestra postura, y ojalá podamos avanzar”, expresó, aunque reconoció que el objetivo final es difícil de alcanzar por la mayoría oficialista en la Legislatura. “Hay sectores que están tratando de generar un cambio; ojalá se sumen”.
Consultado sobre sus propuestas, el legislador fue contundente: “Para mí el acople es el gran mal que tiene el sistema electoral tucumano. Es lo que hace que un oficialismo siempre tenga tanto poder y un manejo tan centralizado de lo electoral”. Recordó que trabaja hace tiempo con iniciativas vinculadas a la boleta única papel, la reducción de acoples y posibles reformas constitucionales. “No soy el único, esto es una lucha de años. La boleta única no es novedad. La boleta electrónica es una excelente opción y ya funciona en Salta”, añadió.
Macome remarcó que cambiar el modo de votar también puede generar transformaciones sin tocar de inmediato los acoples. “Una boleta electrónica puede lograr que la gente se anime al corte de boleta y no dependa tanto de la boleta completa”, explicó. Destacó, además, la transparencia del sistema: “Es una caja independiente que no tiene conexión a internet. El voto se imprime, queda respaldo en papel y coincide con lo que registra la máquina. Es muy difícil que haya fraude”.
Durante la charla, Macome insistió en que avanzar en la forma de votación sería un primer paso clave. “Soluciona la cantidad de fiscales, las boletas desparramadas, el desorden en las aulas. Al ciudadano le simplifica todo. Hoy el votante perdió el encanto. La boleta electrónica sería un buen primer paso para recuperarlo”.
Posicionamiento político
En el plano partidario, Macome repasó su recorrido tras los cambios en el mapa opositor. “Yo formé mi partido municipal, que después pasó a ser provincial. Soy presidente de Compromiso Tucumán y siempre estuve dentro de la oposición. Mis ideas nunca cambiaron: ética pública, transparencia, ficha limpia y reforma electoral”, afirmó.
Señaló que más allá de los alineamientos nacionales, su convicción pasa por la unidad del espacio opositor. “El equipo tiene que ser el mismo. Si queremos ganar la provincia y generar los cambios que necesita, tenemos que estar todos juntos. Cuando cada uno va por su lado, no tiene sentido”.
Recordó que acompañó a Roberto Sánchez en las últimas elecciones por considerarlo “una persona honesta, sin hechos de corrupción”, pero advirtió que la fragmentación sigue siendo el principal obstáculo. “Una lista del peronismo y cinco listas opositoras no tiene ningún sentido. Mientras esto siga así, la oposición no va a ser lo seria que necesita ser”.
Macome cerró con un llamado al consenso: “Esto o es todos juntos, o realmente nunca vamos a lograrlo. Vamos a seguir siendo una oposición dividida”.