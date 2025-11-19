Debate por la reforma electoral: “El acople es el gran mal del sistema electoral tucumano”

Consultado sobre sus propuestas, el legislador fue contundente: “Para mí el acople es el gran mal que tiene el sistema electoral tucumano. Es lo que hace que un oficialismo siempre tenga tanto poder y un manejo tan centralizado de lo electoral”. Recordó que trabaja hace tiempo con iniciativas vinculadas a la boleta única papel, la reducción de acoples y posibles reformas constitucionales. “No soy el único, esto es una lucha de años. La boleta única no es novedad. La boleta electrónica es una excelente opción y ya funciona en Salta”, añadió.