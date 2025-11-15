La Corte y otras dependencias judiciales recibieron certificaciones ISO por gestión de calidad

El licenciando Gustavo Pontoriero, gerente de Certificación de Sistemas de Gestión del IRAM, destacó la labor de certificaciones en la CSJT como un “caso único y paradigmático en el país”. El funcionario señaló que el proyecto evolucionó desde lo particular hasta lo general, logrando un resultado abarcador. Pontoriero especificó: “Se empezó con certificaciones aisladas, en áreas que emprendían el camino de las certificaciones, que empezaban a conocer las normas, y hoy estamos entregando 37 certificados que surgen de una certificación integral”. Además, resaltó que la nueva certificación “supone un cambio de era al sistema de gestión que tiene esta organización, en el sentido de que ya no se trata de que cada unidad cuenta con una certificación propia, sino de un objetivo común, de tiene una visión macro que después va bajando en cascada a todas las áreas y todos los juzgados y todas las unidades que son parte de esta auditoría”.