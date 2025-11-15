La Corte y otras dependencias judiciales recibieron certificaciones ISO por gestión de calidad

La Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT) y 37 oficinas del Poder Judicial recibieron la certificación de la Norma ISO 9001:2015 por parte del Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM), un reconocimiento a la excelencia en gestión que marca un hito inédito a nivel nacional. Este logro reviste gran relevancia institucional, ya que es la primera vez que un Máximo Tribunal de Justicia alcanza este reconocimiento en el país , lo cual refleja un compromiso con la calidad, la transparencia y la mejora continua en la gestión judicial, se informó oficialmente. El acto de entrega se realizó en el hall central del Palacio de Tribunales y estuvo encabezado por el Presidente de la Corte, Daniel Leiva, y la vocal Eleonora Rodríguez Campos.
El licenciando Gustavo Pontoriero, gerente de Certificación de Sistemas de Gestión del IRAM, destacó la labor de certificaciones en la CSJT como un “caso único y paradigmático en el país”. El funcionario señaló que el proyecto evolucionó desde lo particular hasta lo general, logrando un resultado abarcador. Pontoriero especificó: “Se empezó con certificaciones aisladas, en áreas que emprendían el camino de las certificaciones, que empezaban a conocer las normas, y hoy estamos entregando 37 certificados que surgen de una certificación integral”. Además, resaltó que la nueva certificación “supone un cambio de era al sistema de gestión que tiene esta organización, en el sentido de que ya no se trata de que cada unidad cuenta con una certificación propia, sino de un objetivo común, de tiene una visión macro que después va bajando en cascada a todas las áreas y todos los juzgados y todas las unidades que son parte de esta auditoría”.
Por su parte, Leiva celebró la presencia del personal en la recepción de nuevas certificaciones ISO y enfatizó que lo certificado es el “diseño e implementación de políticas judiciales como soporte a los procesos jurisdiccionales para asegurar el acceso a justicia y garantizar la tutela judicial efectiva a los ciudadanos”. El Presidente de la Corte explicó que esta acreditación “en cascada” abarca tanto a unidades jurisdiccionales como no jurisdiccionales , todas con el mismo objetivo de mejorar la administración del servicio de Justicia. Sostuvo que el Poder Judicial viene avanzando para garantizarle a la ciudadanía “las mejores condiciones posibles para que los jueces y juezas puedan llevar adelante su trabajo”.
El proceso de certificación comenzó en agosto de 2021 y se consolidó en 2022, cuando la CSJT invitó a todas las unidades a sumarse mediante la Acordada N° 125/22. Como resultado, 21 unidades certificaron en 2022, 12 en 2023 y cuatro en 2024, alcanzando un total de 38 unidades certificadas previamente. En febrero de 2022, la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) fue una de las primeras unidades en obtener esta certificación de calidad, siendo un punto de partida para el enfoque integral. Hacia fines de 2024, la Corte resolvió optimizar los recursos migrando “de un sistema de gestión por unidades a un Sistema de Gestión de la Calidad de alcance institucional”, integrando los procesos individuales bajo la coordinación de la Oficina de Gestión Judicial.
Leiva destacó que estas innovaciones y el cambio de paradigma permiten "brindar una mejor respuesta a la ciudadanía". Como ejemplo de las mejoras organizativas, mencionó la reducción significativa en los tiempos de acceso a instancias como la Cámara Gesell: “mientras hasta hace algunos años los turnos llevaban meses, hoy ese tiempo se ha reducido a un plazo de diez días”. El Presidente concluyó su discurso afirmando que “Todo esto marca un compromiso muy importante por parte de este Poder Judicial que, con la entrega de estas certificaciones, posiciona a la Justicia de la Provincia en un lugar sin precedentes a nivel país, en el ámbito de las distintas instituciones del Estado”. Y expresó su reconocimiento al personal: “Quiero destacar, en este sentido, el trabajo de cada uno y cada una de ustedes: en nombre de la Corte, expresamos nuestro reconocimiento al compromiso por parte de ustedes con la administración de Justicia”.