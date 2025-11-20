La Corte despidió a una empleada judicial por presentar un título secundario falso

En el marco del sumario administrativo ordenado por acordada, la agente tuvo la oportunidad de ejercer su defensa. En su descargo, no negó la inexistencia del título, pero se eximió de responsabilidad al denunciar que había sido engañada por un abogado (quien falleció en julio de 2024), a quien había contratado para gestionar el certificado analítico de materias cursadas en Buenos Aires con la intención de rendir equivalencias y finalizar sus estudios en Tucumán. Alegó haber presentado el sobre cerrado entregado por el letrado “sin conocimiento de alguna posible irregularidad” y actuando de “buena fe”.