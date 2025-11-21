Secciones
Las acciones argentinas cayeron en Wall Street y el riesgo país superó los 650 puntos

Durante la rueda, el indicador elaborado por JP Morgan incluso llegó a tocar los 665 puntos básicos.

JORNADA FINANCIERA. Acciones y bonos argentinos registraron fuertes caídas. AFP JORNADA FINANCIERA. Acciones y bonos argentinos registraron fuertes caídas. AFP
Hace 2 Hs

Las acciones y los bonos argentinos registraron importantes caídas este viernes, en una rueda marcada por la actividad parcial debido al feriado, que dejó sin operaciones al mercado de cambios.

En la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, el índice S&P Merval retrocedió 3,1% y cerró en 2.761.615 puntos. En Wall Street, también predominó la tendencia negativa para los papeles argentinos: Edenor descendió 5,4%, Banco Francés cayó 5,3% y Grupo Galicia perdió 4,8%.

En el segmento de deuda, los bonos Globales y Bonares promediaron bajas del 0,9%. En este contexto, el riesgo país elaborado por JP Morgan sumó 23 unidades para ubicarse en 651 puntos básicos, su nivel más alto desde el 4 de noviembre. Durante la rueda, el indicador incluso llegó a tocar los 665 puntos.

Aunque el mercado cambiario local no operó por el feriado, los dólares financieros mostraron avances. El “contado con liquidación” operado con bonos se ubicó en $1.503,17 (+0,8%), mientras que el dólar MEP cerró en $1.460,35 (+0,5%).

