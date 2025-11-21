Secciones
EconomíaNoticias económicas

Luis Caputo aseguró que nunca hablaron con bancos de un rescate para la Argentina

"Es una ‘operación’ más con la sola intención de generar confusión", afirmó el titular del Palacio de Hacienda en sus redes sociales.

CONTUNDENTE. Luis Caputo negó que haya conversaciones con bancos para un rescate. CONTUNDENTE. Luis Caputo negó que haya conversaciones con bancos para un rescate.
Hace 52 Min

El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, se refirió este viernes a las versiones que surgieron sobre que un grupo de bancos estadounidenses descartó un préstamo por U$S20.000 millones para la Argentina.

La noticia había sido publicada por The Wall Street Journal, alegando que las entidades financieras norteamericanas estaban evaluando una línea de crédito de corto plazo por U$S5.000 millones, diseñada para que la administración de Javier Milei haga frente a los vencimientos de deuda en enero de 2026 por U$S4.200 millones. 

Javier Milei anticipó nuevas reformas y llamó al sector privado a una “participación activa”

Javier Milei anticipó nuevas reformas y llamó al sector privado a una “participación activa”

“Nunca hablamos con los bancos de un rescate, ni de U$S20.000 millones. Es una ‘operación’ más con la sola intención de generar confusión”, aseguró Caputo a través de su cuenta oficial de X (ex Twitter).

De acuerdo a lo publicado por el diario estadounidense, la operación, que había comenzado a gestarse con JP Morgan, Bank of America, Goldman Sachs y Citigroup para acceder a un préstamo por U$S20.000 millones extra, fue descartada por las entidades bancarias.

Las entidades esperaban precisiones del Departamento del Tesoro sobre los colaterales y garantías que podrían llegar a usar para cubrirse de eventuales pérdidas.

Caputo dolariza deudas de ARCA con exportadores e importadores y traslada pagos a 2027

Caputo dolariza deudas de ARCA con exportadores e importadores y traslada pagos a 2027

De todas formas, el artículo planteaba que los bancos privados se encontraban barajando la posibilidad de otorgar al país un auxilio financiero por unos U$S5000 millones mediante una operación de recompra-o “repo”- a corto plazo. Y luego expresaron que el Gobierno usaría esos fondos para afrontar un próximo vencimiento de deuda de alrededor de U$S4000 millones en enero.

Si bien las fuentes citadas por el WSJ señalaban que las conversaciones con la Argentina estaban en su fase inicial y podrían modificarse o incluso caerse, el ministro de Economía rechazó este viernes que se estuvieran llevando negociaciones con los bancos privados norteamericanos.

Temas Estados Unidos de AméricaBuenos AiresMinisterio de Economía de la NaciónLuis CaputoGobierno nacionalJavier Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Los sueldos en Argentina: cuánto se cobra en cada provincia y cuáles son los sectores que mejor pagan

Los sueldos en Argentina: cuánto se cobra en cada provincia y cuáles son los sectores que mejor pagan

El debate por el fin del monotributo: qué cambiaría para 3 millones de contribuyentes

El debate por el fin del monotributo: qué cambiaría para 3 millones de contribuyentes

Según The Wall Street Journal, los bancos de EEUU reducirían la ayuda financiera a Argentina

Según "The Wall Street Journal", los bancos de EEUU reducirían la ayuda financiera a Argentina

Cinco décadas sin despegar: cómo la industria argentina retrocedió en el mundo

Cinco décadas sin despegar: cómo la industria argentina retrocedió en el mundo

El Banco Central evalúa autorizar el débito automático de préstamos

El Banco Central evalúa autorizar el débito automático de préstamos

Lo más popular
Causa Cuadernos: “A Cristina le conté que había un sistema de recaudación con las obras viales
1

Causa Cuadernos: “A Cristina le conté que había un sistema de recaudación con las obras viales"

Jaldo, con gobernadores del Norte Grande: “Nación no derrama recursos a las provincias”
2

Jaldo, con gobernadores del Norte Grande: “Nación no derrama recursos a las provincias”

El ritual de la cata familiar: la fórmula de Ostengo Wines para hacer vinos de alta gama
3

El ritual de la cata familiar: la fórmula de Ostengo Wines para hacer vinos de alta gama

El tiempo en Tucumán: anuncian un viernes inestable que podría terminar soleado
4

El tiempo en Tucumán: anuncian un viernes inestable que podría terminar soleado

Ráfagas de 100 km/h, granizo y caos: qué provocó la violenta tormenta en Tucumán y cómo seguirá el tiempo
5

Ráfagas de 100 km/h, granizo y caos: qué provocó la violenta tormenta en Tucumán y cómo seguirá el tiempo

Los 100 años de la Sociedad Sirio Libanesa: historia de la fuerza cultural de una comunidad marcada por el exilio
6

Los 100 años de la Sociedad Sirio Libanesa: historia de la fuerza cultural de una comunidad marcada por el exilio

Más Noticias
Causa Cuadernos: “A Cristina le conté que había un sistema de recaudación con las obras viales

Causa Cuadernos: “A Cristina le conté que había un sistema de recaudación con las obras viales"

¿Llega “Bondi Uber” a la Argentina? El comunicado de la empresa

¿Llega “Bondi Uber” a la Argentina? El comunicado de la empresa

Créditos para autos 0 km y usados: cómo funciona el nuevo plan del Banco Nación

Créditos para autos 0 km y usados: cómo funciona el nuevo plan del Banco Nación

Máximo Thomsen: qué pasó en la cárcel luego del estreno del documental de Báez Sosa

Máximo Thomsen: qué pasó en la cárcel luego del estreno del documental de Báez Sosa

El tiempo en Tucumán: anuncian un viernes inestable que podría terminar soleado

El tiempo en Tucumán: anuncian un viernes inestable que podría terminar soleado

Miss Universo 2025: la mexicana Fátima Bosch ganó la corona tras una fuerte polémica

Miss Universo 2025: la mexicana Fátima Bosch ganó la corona tras una fuerte polémica

Fin de semana extra largo: ¿cómo funcionarán los comercios y los bancos este viernes?

Fin de semana extra largo: ¿cómo funcionarán los comercios y los bancos este viernes?

Jaldo, con gobernadores del Norte Grande: “Nación no derrama recursos a las provincias”

Jaldo, con gobernadores del Norte Grande: “Nación no derrama recursos a las provincias”

Comentarios