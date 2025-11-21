Luis Caputo aseguró que nunca hablaron con bancos de un rescate para la Argentina

El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, se refirió este viernes a las versiones que surgieron sobre que un grupo de bancos estadounidenses descartó un préstamo por U$S20.000 millones para la Argentina.
La noticia había sido publicada por The Wall Street Journal, alegando que las entidades financieras norteamericanas estaban evaluando una línea de crédito de corto plazo por U$S5.000 millones, diseñada para que la administración de Javier Milei haga frente a los vencimientos de deuda en enero de 2026 por U$S4.200 millones.
“Nunca hablamos con los bancos de un rescate, ni de U$S20.000 millones. Es una ‘operación’ más con la sola intención de generar confusión”, aseguró Caputo a través de su cuenta oficial de X (ex Twitter).
Nunca hablamos con los bancos de un rescate, ni de 20 mil millones. Es una âoperaciÃ³nâ mÃ¡s con la sola intenciÃ³n de generar confusiÃ³n. https://t.co/XJqN9gB0Cj— totocaputo (@LuisCaputoAR) November 21, 2025
De acuerdo a lo publicado por el diario estadounidense, la operación, que había comenzado a gestarse con JP Morgan, Bank of America, Goldman Sachs y Citigroup para acceder a un préstamo por U$S20.000 millones extra, fue descartada por las entidades bancarias.
Las entidades esperaban precisiones del Departamento del Tesoro sobre los colaterales y garantías que podrían llegar a usar para cubrirse de eventuales pérdidas.
De todas formas, el artículo planteaba que los bancos privados se encontraban barajando la posibilidad de otorgar al país un auxilio financiero por unos U$S5000 millones mediante una operación de recompra-o “repo”- a corto plazo. Y luego expresaron que el Gobierno usaría esos fondos para afrontar un próximo vencimiento de deuda de alrededor de U$S4000 millones en enero.
Si bien las fuentes citadas por el WSJ señalaban que las conversaciones con la Argentina estaban en su fase inicial y podrían modificarse o incluso caerse, el ministro de Economía rechazó este viernes que se estuvieran llevando negociaciones con los bancos privados norteamericanos.