Luis Caputo aseguró que nunca hablaron con bancos de un rescate para la Argentina

De todas formas, el artículo planteaba que los bancos privados se encontraban barajando la posibilidad de otorgar al país un auxilio financiero por unos U$S5000 millones mediante una operación de recompra-o “repo”- a corto plazo. Y luego expresaron que el Gobierno usaría esos fondos para afrontar un próximo vencimiento de deuda de alrededor de U$S4000 millones en enero.