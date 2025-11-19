Caputo dolariza deudas de ARCA con exportadores e importadores y traslada pagos a 2027

El Ministerio de Economía nacional, a cargo de Luis Caputo, dispuso, mediante la resolución 1834, que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) pueda nominar en dólares las deudas que mantiene con operadores de comercio exterior por devoluciones de retenciones, IVA, Impuesto PAIS, Ganancias y reintegros a las exportaciones.
La adhesión será optativa y los beneficiarios podrán expresar su voluntad hasta el 1 de marzo de 2026, mientras que los créditos podrán utilizarse para pagar impuestos a partir del 1 de enero de 2027.
Según el diario "Ámbito", la medida funciona como una suerte de seguro de cambio y equivale a un monto cercano a U$S1.500 millones. La resolución beneficiaría especialmente a las terminales automotrices, principales acreedoras del organismo, que vienen acumulando saldos a favor desde hace varios meses.
El reclamo del sector se remonta a 2023, cuando durante la gestión de Sergio Massa en Economía se suspendió una documentación que impedía que se cobrara IVA a ciertos tipos de importaciones cuando formaban parte de procesos exportadores. Las empresas debieron afrontar un anticipo adicional del 20% de IVA, además del 21% habitual.
Durante ese año electoral se incrementó el gasto, incluyendo, por ejemplo, la eliminación del Impuesto a las Ganancias para asalariados. El actual gobierno mantuvo hasta marzo de 2024 la suspensión de los certificados de exclusión de retenciones por razones fiscales.
Empresas del sector señalaron a Ámbito que esta medida era esperada para regularizar la situación: permite convertir en dólares créditos que el Estado no puede cancelar en la actualidad por las restricciones derivadas de las metas con el FMI. Estimaciones privadas citadas por el diario calculan que las automotrices acumulan entre u$s900 millones y u$s1.200 millones a favor.
El ex titular de Aduana, Guillermo Michel, criticó públicamente la decisión, calificándola como un “rolleo” de deuda: “La deuda que el Estado tiene con importadores y exportadores la dolarizan en su totalidad y la patean a 2027”. Agregó que la operatoria implica “contabilidad creativa, postergando la devolución o compensación de saldos adeudados”. Según sus proyecciones, los montos pendientes por Impuesto PAIS, reintegros y saldos de libre disponibilidad rondan los u$s1.500 millones, lo que equivale a 0,2 puntos del PBI que se trasladan a 2027.
De acuerdo con Noticias Argentinas, la resolución 1834/2025 fue efectivamente adoptada por el Ministerio de Economía y permite incluir las deudas acumuladas hasta el 31 de octubre de 2025. La agencia confirmó que los créditos podrán compensarse contra tributos interiores y aduaneros administrados por la Dirección General de Aduanas o, en su defecto, solicitar su devolución, utilizando el tipo de cambio comprador del Banco Nación del día previo a la operación.
Según la agencia, la medida permite al Gobierno nacional despejar obligaciones correspondientes a 2025 y trasladarlas a 2027, lo que mejora el resultado fiscal previsto para 2026.