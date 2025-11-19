Caputo dolariza deudas de ARCA con exportadores e importadores y traslada pagos a 2027

El ex titular de Aduana, Guillermo Michel, criticó públicamente la decisión, calificándola como un “rolleo” de deuda: “La deuda que el Estado tiene con importadores y exportadores la dolarizan en su totalidad y la patean a 2027”. Agregó que la operatoria implica “contabilidad creativa, postergando la devolución o compensación de saldos adeudados”. Según sus proyecciones, los montos pendientes por Impuesto PAIS, reintegros y saldos de libre disponibilidad rondan los u$s1.500 millones, lo que equivale a 0,2 puntos del PBI que se trasladan a 2027.