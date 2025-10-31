Euforia en los mercados: las acciones y bonos argentinos subieron y el riesgo país perforó los 700 puntos

En el caso de las acciones, los avances fueron generalizados tanto en el mercado local como en Wall Street. El Merval trepó un 8% en pesos y alcanzó un récord nominal tras la escalada de los últimos días. Aunque el panel líder medido en dólares aún se mantiene por debajo del máximo alcanzado a comienzos del año, también mostró una fuerte tendencia alcista desde el resultado electoral favorable para La Libertad Avanza.