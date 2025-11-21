El mapa opositor se redefine en Tucumán: la figura de Javier Milei y el rol de la UCR

La oposición comenzó a evidenciar sus primeros movimientos rumbo a 2027, a menos de un mes de las elecciones nacionales que redefinieron el mapa político de Tucumán. Y uno de los interrogantes a dilucidar para lo que viene pasa por si La Libertad Avanza (LLA) logra aglutinar a los espacios no peronistas o si persiste la fragmentación en un esquema que enfrenta a la vez a radicales, a republicanos y a otras fuerzas que rivalizan con la Casa de Gobierno.
La reciente inclusión del diputado radical Mariano Campero dentro del bloque libertario en la Cámara baja y el inmediato “freno” que puso a este acercamiento el titular de LLA en Tucumán, Lisandro Catalán, dejó a las claras que la figura del presidente Javier Milei opera como el centro de gravedad de la oposición en estas tierras.
En este esquema, resta ver cómo se reorganiza la intervenida Unión Cívica Radical (UCR), que sostiene una disputa entre al menos dos grandes facciones, pero que tendrá un rol decisivo tanto en un potencial acercamiento opositor como en la eventual continuidad de la disgregación.
A este escenario también se deben sumar otros espacios con representación parlamentaria, como Fuerza Republicana y CREO, y los sectores que se mantienen en la búsqueda de espacios de poder, como la izquierda.
“Si nos unimos...”
Una de las principales novedades en la oposición esta semana pasó por el pase de Campero a bloque de LLA en Diputados. Al confirmar su decisión, el radical recordó su apoyo a la gestión de Milei y su acercamiento a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich desde las elecciones de 2023. “Si en Tucumán nos unimos, de una vez y para siempre, en 2027 dejaremos atrás al peronismo”, afirmó Campero.
De inmediato, desde La Libertad Avanza-Tucumán advirtieron que la incorporación del radical se circunscribía al ámbito parlamentario. “Campero tiene su propio partido, su propia estructura y su propio recorrido político. Todo lo que ocurra en el Congreso es un plano distinto al armado provincial. En Tucumán, La Libertad Avanza tiene conducción, coherencia y un proyecto claro liderado por Lisandro Catalán”, señaló Federico Pelli, proclamado diputado nacional por LLA junto a Soledad Molinuevo.
Por lo bajo, en el armado libertario advierten que esta etapa apunta a consolidar las filas internas del espacio; y que, a partir de ese proceso, están abiertas las puertas para sumar a dirigentes de otros partidos. Sin embargo, en línea con lo expresado por Pelli, advierten que la estrategia local de LLA corre por cuenta de Catalán, hoy en el directorio de YPF tras haber sido ministro del Interior de la Nación. De hecho, hubo fotos y acercamientos recientes con el intendente de Concepción, el radical Alejandro Molinuevo. Y aunque finalmente las fotos y las charlas no se materializaron en una alianza, los puentes quedaron tendidos.
¿Puede extenderse esta apertura hacia el camperismo, que incluye una intendencia (Yerba Buena, con Pablo Macchiarola) y una banca en la Legislatura (con Manuel Courel)? Hoy por hoy, el líder del partido Cambia Tucumán parece más cerca de otros correligionarios, en especial, del legislador Agustín Romano Norri, con quien compartió estrategia en apoyo a la candidatura de Luis María Díaz Augier en Alberdi. Esta semana, el hermano del concejal Federico Romano Norri tomó distancia públicamente de Campero cuando le preguntaron por su inclusión al bloque de LLA en Diputados. “Pregúntenle a él, yo no tengo que dar explicaciones de las cosas que yo no hago”, le respondió a la prensa cuando le consultaron sobre la decisión del yerbabuenense. Más allá de estos dichos, lo cierto es que en estas corrientes continúan con la idea de dialogar, incluso sumando a la mesa a otro radical, el ex intendente de Bella Vista, Sebastián Salazar, esposo de la actual jefa municipal, Paula Quiles.
Sí está claro que estos correligionarios mantienen la distancia con el grupo que lideró el diputado saliente Roberto Sánchez en la elección, y que incluye a los radicales Silvia Elías de Pérez y José Cano. Estas tensiones tuvieron su manifestación puertas adentro de la UCR, que está intervenida. Ahora, el legislador Romano Norri recibió una sentencia en contra de la jueza electoral María Servini en sus objeciones hacia la intervención partidaria, por lo que recurrió el fallo para insistir por el cese de esa situación y la normalización del partido local.
Las disputas en la UCR, el pase de bloque de Campero y la confirmación de Catalán como referente de LLA de Tucumán se dan a tres semanas de los comicios que definieron el reparto de cuatro bancas a diputado nacional: dos para el PJ (con el 50%) y dos para los libertarios (con el 35%).
Mucho más atrás quedaron otros espacios, como Unidos por Tucumán de Sánchez (8%), FR de Ricardo Bussi (2%), el Frente de Izquierda (1,6%) y CREO (0,8%), entre otros armados, que deberán replantear sus estrategias para mejorar los números en las provinciales de 2027.
El politólogo Patricio Adorno, en diálogo con LA GACETA, recordó el escenario de fragmentación en la oposición en esas elecciones, en los que “LLA se posicionó como la oferta política antiperonista en la provincia”. En ese sentido, rescató el rol de Catalán, aunque advirtió que el ex ministro tendrá el desafío de construir su propia figura ante “el riesgo de volverse menos relevante” a la hora de los armados, producto de su salida del gabinete. Por otro lado, explicó el socio de Meraki, se debe tener en cuenta el factor de que Campero no formó parte de la última contienda, con lo que “fue el único opositor tradicional que no resultó derrotado” en las nacionales.
“La elección consolidó un escenario de oposición fragmentada; y dependiendo del grado de fragmentación que se perciba, va a dar incentivos a favor o en contra de que el oficialismo resuelva sus propias fracturas expuestas en 2021”, recordó Adorno.
Molinuevo recibió a los diputados de LLA
El intendente de Concepción, Alejandro Molinuevo, mantuvo una reunión de trabajo con los diputados nacionales de La Libertad Avanza por Tucumán (LLA): Gerardo Huesen, Federico Pelli y Soledad Molinuevo.
Durante el encuentro se analizó la situación política y social de la provincia y se avanzó en una agenda común orientada a la transformación estructural que Tucumán necesita. En este marco, Molinuevo y los legisladores fueron claros en subrayar que el proceso de cambio en la provincia tiene un liderazgo definido y reconocido: el de Lisandro Catalán, presidente de La Libertad Avanza Tucumán.
“No se trata de sumar dirigentes por sumar, sino de construir con quienes verdaderamente quieren formar parte de este proceso. Y ese proceso está liderado por Lisandro Catalán”, coincidieron durante la reunión.