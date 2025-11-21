El mapa opositor se redefine en Tucumán: la figura de Javier Milei y el rol de la UCR

¿Puede extenderse esta apertura hacia el camperismo, que incluye una intendencia (Yerba Buena, con Pablo Macchiarola) y una banca en la Legislatura (con Manuel Courel)? Hoy por hoy, el líder del partido Cambia Tucumán parece más cerca de otros correligionarios, en especial, del legislador Agustín Romano Norri, con quien compartió estrategia en apoyo a la candidatura de Luis María Díaz Augier en Alberdi. Esta semana, el hermano del concejal Federico Romano Norri tomó distancia públicamente de Campero cuando le preguntaron por su inclusión al bloque de LLA en Diputados. “Pregúntenle a él, yo no tengo que dar explicaciones de las cosas que yo no hago”, le respondió a la prensa cuando le consultaron sobre la decisión del yerbabuenense. Más allá de estos dichos, lo cierto es que en estas corrientes continúan con la idea de dialogar, incluso sumando a la mesa a otro radical, el ex intendente de Bella Vista, Sebastián Salazar, esposo de la actual jefa municipal, Paula Quiles.