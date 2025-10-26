Cómo quedó pintado el mapa de Tucumán luego de las elecciones legislativas

El oficialismo provincial, representado por el Frente Tucumán Primero, se impuso en las elecciones legislativas sobre La Libertad Avanza (LLA), con más del 95% de las mesas ya escrutadas.
La coalición, integrada por Osvaldo Jaldo, Gladys Medina y Javier Noguera, alcanzó el 50,44% de los votos. En segundo lugar, la lista de La Libertad Avanza, encabezada por Federico Pelli y Soledad Molinuevo, obtuvo el 35,34%.
Con estos resultados, ambos espacios lograrían asegurarse dos bancas cada uno en la Cámara de Diputados de la Nación, distribuyendo las cuatro bancas que estaban en juego en esta elección.
El peronismo festejó en todos los departamentos de la provincia, excepto San Miguel de Tucumán y Yerba Buena, donde LLA logró imponerse.