Secciones
Política

Cómo quedó pintado el mapa de Tucumán luego de las elecciones legislativas

El oficialismo superó el 50% de los votos, mientras que LLA se posicionó en segundo lugar, garantizando la distribución de las cuatro bancas en juego.

Cómo quedó pintado el mapa de Tucumán luego de las elecciones legislativas
Hace 10 Min

El oficialismo provincial, representado por el Frente Tucumán Primero, se impuso en las elecciones legislativas sobre La Libertad Avanza (LLA), con más del 95% de las mesas ya escrutadas.

La coalición, integrada por Osvaldo Jaldo, Gladys Medina y Javier Noguera, alcanzó el 50,44% de los votos. En segundo lugar, la lista de La Libertad Avanza, encabezada por Federico Pelli y Soledad Molinuevo, obtuvo el 35,34%.

Con estos resultados, ambos espacios lograrían asegurarse dos bancas cada uno en la Cámara de Diputados de la Nación, distribuyendo las cuatro bancas que estaban en juego en esta elección.

El peronismo festejó en todos los departamentos de la provincia, excepto San Miguel de Tucumán y Yerba Buena, donde LLA logró imponerse. 

Temas Elecciones 2025 Osvaldo JaldoFederico Pelli
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Jaldo destacó el crecimiento del empleo en Tucumán y llamó a “cuidar la provincia”

Jaldo destacó el crecimiento del empleo en Tucumán y llamó a “cuidar la provincia”

Jaldo: “Nos estamos uniendo para defender y cuidar nuestra querida provincia”

Jaldo: “Nos estamos uniendo para defender y cuidar nuestra querida provincia”

Jaldo descartó cambios en su gabinete y destacó la gestión económica provincial

Jaldo descartó cambios en su gabinete y destacó la gestión económica provincial

Jaldo recibió el apoyo del espacio de Julio Silman en Alderetes

Jaldo recibió el apoyo del espacio de Julio Silman en Alderetes

Lo más popular
Elecciones 2025: ¿A quiénes vamos a encontrar en la boleta?
1

Elecciones 2025: ¿A quiénes vamos a encontrar en la boleta?

El faltazo de autoridades de mesa, la BUP y el acarreo marcaron la primera mitad de la jornada electoral
2

El faltazo de autoridades de mesa, la BUP y el "acarreo" marcaron la primera mitad de la jornada electoral

Osvaldo Jaldo anunció que este lunes retomará plenamente sus funciones en el Gobierno
3

Osvaldo Jaldo anunció que este lunes retomará plenamente sus funciones en el Gobierno

Pasan los gobiernos y la degradación en El Bajo no se detiene
4

Pasan los gobiernos y la degradación en El Bajo no se detiene

Un nuevo sistema previsional, para conseguir el retiro que merecemos
5

Un nuevo sistema previsional, para conseguir el retiro que merecemos

Seguí en vivo todos los detalles de las elecciones 2025
6

Seguí en vivo todos los detalles de las elecciones 2025

Más Noticias
Seguí en vivo todos los detalles de las elecciones 2025

Seguí en vivo todos los detalles de las elecciones 2025

El faltazo de autoridades de mesa, la BUP y el acarreo marcaron la primera mitad de la jornada electoral

El faltazo de autoridades de mesa, la BUP y el "acarreo" marcaron la primera mitad de la jornada electoral

Osvaldo Jaldo anunció que este lunes retomará plenamente sus funciones en el Gobierno

Osvaldo Jaldo anunció que este lunes retomará plenamente sus funciones en el Gobierno

Javier Milei votó en Almagro junto a su hermana y se retiró sin hacer declaraciones

Javier Milei votó en Almagro junto a su hermana y se retiró sin hacer declaraciones

Osvaldo Jaldo votó en Trancas y resaltó la importancia de la jornada democrática

Osvaldo Jaldo votó en Trancas y resaltó la importancia de la jornada democrática

Elecciones 2025: cómo consultar el padrón y dónde votar en Tucumán

Elecciones 2025: cómo consultar el padrón y dónde votar en Tucumán

Así debuta el nuevo sistema de votación sin cuarto oscuro y con Boleta Única de Papel

Así debuta el nuevo sistema de votación sin cuarto oscuro y con Boleta Única de Papel

Elecciones 2025: ¿A quiénes vamos a encontrar en la boleta?

Elecciones 2025: ¿A quiénes vamos a encontrar en la boleta?

Comentarios