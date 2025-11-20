Mariano Campero justificó su incorporación al bloque de La Libertad Avanza: “Es una decisión responsable”

El diputado nacional, Mariano Campero, confirmó su integración al bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara Baja y explicó los motivos de su decisión en una entrevista concedida a LA GACETA. El legislador sostuvo que su incorporación forma parte de un proceso que “se vino dando hace meses” y que busca consolidar la gobernabilidad del presidente Javier Milei.
“Nosotros llegamos al Congreso con Patricia Bullrich y Luis Petri. Desde el primer momento venimos acompañando, incluso cuando eso nos llevó a que el radicalismo de Martín Lousteau nos expulsara”, recordó.
Explicó que su interbloque ya trabajaba de manera coordinada con LLA, y que la decisión se tomó luego de dialogar con Martín Menem, Gabriel Bornoroni y Patricia Bullrich.
Campero afirmó que el paso es estratégico para el Gobierno:
“Con esto le damos al Gobierno no solo un empujoncito, sino la posibilidad de acercarse a ser la primera minoría en el Parlamento. Eso da tranquilidad en términos de gobernabilidad”.
“Muchos tucumanos pedían que trabajemos juntos”
El diputado sostuvo que su incorporación también responde a un mensaje de la ciudadanía tucumana. “Interpreté que muchos tucumanos pedían que trabajemos juntos para construir una alternativa. Mi desafío es dejar los egos de lado y trabajar como una hormiga obrera”, afirmó.
Señaló que las reformas que impulsa el oficialismo requieren compromiso: “La previsional, la fiscal, la laboral, la reforma del Código Penal… son todas claves para sacar el país adelante”.
Pero además destacó su objetivo provincial: “No perdemos de vista la necesidad de que Tucumán salga del peronismo después de tantos años. Voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para que eso ocurra”, dijo, sin descartar su sueño de ser gobernador, aunque aclaró que “esto recién empieza” y que primero hay que construir confianza.
Diferencias con el radicalismo y el impacto interno
Consultado por las fricciones dentro de la UCR, Campero fue tajante: “El radicalismo conductor no camina. Hay una distancia enorme en términos de pensamiento”.
Recordó que fue sancionado por acompañar al Gobierno en votaciones clave durante 2024.
“Me expulsaron por apoyar la política del Gobierno. Mal haría ahora en bajar la cabeza y alinearme detrás de Lousteau”, añadió.
Comunicado de LLA Tucumán
Respecto del comunicado emitido por Lisandro Catalán, en el que LLA Tucumán aclaraba que Campero no forma parte del espacio provincial, el diputado buscó bajar la tensión.
“Le bajo el precio totalmente. Es probable que ni lo supiera. No tuve oportunidad de hablar con él, pero lo haré. Estoy para sumar, no para pelearme”, afirmó.
También aseguró que está dispuesto a dialogar con todos los dirigentes opositores: “Si mañana me llama Catalán, si me llama Sánchez, si me llama Molinuevo, o Cano, o Elías de Pérez… me juntaría con todos”, afirmó.
“Esto es colectivo y es un aporte para la gobernabilidad”
Campero subrayó que el pase de su espacio al bloque oficialista es parte de una estrategia más amplia que incluye a legisladores de varias provincias. “Esto es colectivo. Todos los que venimos del radicalismo, que fuimos sancionados, entendemos que hoy hay que acompañar la política económica del Gobierno”, remarcó.
En ese sentido, valoró la apertura política que observa en la gestión nacional: “Lo que está haciendo Diego Santilli en Interior, lo que está organizando Menem en el Parlamento y el rol de Patricia en el Senado muestran una visión de amplitud que no se veía meses atrás”.
Para el diputado, el momento es decisivo: “Hay una expectativa enorme de los argentinos por dejar atrás el kirchnerismo y el peronismo. Tenemos una obligación moral de ser una alternativa”, afirmó.
“Voy a romperme para ser una alternativa en 2027”
Campero concluyó reiterando su compromiso con la construcción política en Tucumán: “Parlamentariamente venimos acompañando todo. En lo territorial, tenemos que ir juntos en 2027 para sacar al peronismo. Voy a hacer todos los esfuerzos para lograrlo”.
Y cerró con una autodefinición que repitió varias veces a lo largo de la entrevista: “Mi forma de trabajar es como una hormiga obrera. Ese es mi aporte, en Buenos Aires y en Tucumán”.