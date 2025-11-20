Mariano Campero justificó su incorporación al bloque de La Libertad Avanza: “Es una decisión responsable”

El diputado nacional, Mariano Campero, confirmó su integración al bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara Baja y explicó los motivos de su decisión en una entrevista concedida a LA GACETA. El legislador sostuvo que su incorporación forma parte de un proceso que “se vino dando hace meses” y que busca consolidar la gobernabilidad del presidente Javier Milei.