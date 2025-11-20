Campero se suma al bloque de La Libertad Avanza, pero en Tucumán Catalán le pone un freno

Catalán: “no forma parte de La Libertad Avanza Tucumán”

El pase de Campero al bloque de LLA lo llevará a convivir y compartir decisiones con sus pares tucumanos electos por ese partido Federico Pelli y Soledad Molinuevo, Si había alguna incógnita sobre si ambas estructuras políticas trabajarán juntas de cara al futuro en Tucumán, teniendo en cuenta que el radical posee su propio partido, Cambia Tucumán, y LLA posee su propia estructura en la provincia, el director de YPF y ex ministro del Interior Lisandro Catalán, las despejó. “Campero se sumó al bloque de La Libertad Avanza en Diputados, pero eso no significa que forme parte de LLA Tucumán”, afirmó Catalán. El referente libertario remarcó que nunca hubo conversaciones políticas con el exintendente de Yerba Buena. “Mariano tiene un partido propio en Tucumán. No tuvimos ninguna conversación”, señaló en alusión a la UCR, fuerza política en la que desarrolló su carrera política Campero. De todas maneras, el dirigente tucumano aclaró que recibieron con agrado la incorporación de Campero a la bancada libertaria. “LLA a nivel nacional necesita consolidar la mayor cantidad de diputados para fortalecer el proyecto del Presidente, por eso es bienvenido”, sostuvo. Y remarcó: “este acercamiento nada tiene que ver con el armado del partido en la provincia”, finalizó.