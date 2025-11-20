Campero se suma al bloque de La Libertad Avanza, pero en Tucumán Catalán le pone un freno

El diputado nacional Mariano Campero decidió dar un paso más formal hacia La Libertad Avanza y junto a sus pares de La Liga del Interior se incorporarán al bloque libertario en la Cámara Baja.
“Me parece natural y no es algo que me cuesta, teniendo en cuenta que vengo votando a tono con los proyectos del Gobierno nacional”, le dijo Campero a LA GACETA al explicar su decisión. Junto a él, los otros denominados “radicales con peluca” -el cordobés Luis Picat y el correntino Federico Tournier- pasan a engrosar las filas del oficialismo en el Congreso. Con estas incorporaciones los libertarios tendrán un bloque con 91 miembros, lo que les permite entusiasmarse con arrebatarle la primera minoría al peronismo. “Junto a Martín Menem seguimos sumando leones para aprobar las leyes que Milei necesita. A partir de diciembre seremos el Congreso más reformista de la historia”, publicó Gabriel Bornoroni en sus redes sociales.
Campero confirmó que su incorporación al bloque se dio luego de charlas que mantuvo con Menem y con el propio Bornoroni. Añadió que este mismo miércoles, luego de encuentro con Bornoroni, mantuvo otro con la senadora electa Patricia Bullrich, quien lo felicitó por su decisión y lo alentó -dijo- a que fortalezca su proyecto de cara a las elecciones de 2027. “Me venían pidiendo un gesto de unidad y creo que este es el adecuado. Estoy convencido que el camino para gobernar la provincia es el de la unidad de los sectores opositores y voy a trabajar para que ello suceda.”, dijo el diputado.
Catalán: “no forma parte de La Libertad Avanza Tucumán”
El pase de Campero al bloque de LLA lo llevará a convivir y compartir decisiones con sus pares tucumanos electos por ese partido Federico Pelli y Soledad Molinuevo, Si había alguna incógnita sobre si ambas estructuras políticas trabajarán juntas de cara al futuro en Tucumán, teniendo en cuenta que el radical posee su propio partido, Cambia Tucumán, y LLA posee su propia estructura en la provincia, el director de YPF y ex ministro del Interior Lisandro Catalán, las despejó. “Campero se sumó al bloque de La Libertad Avanza en Diputados, pero eso no significa que forme parte de LLA Tucumán”, afirmó Catalán. El referente libertario remarcó que nunca hubo conversaciones políticas con el exintendente de Yerba Buena. “Mariano tiene un partido propio en Tucumán. No tuvimos ninguna conversación”, señaló en alusión a la UCR, fuerza política en la que desarrolló su carrera política Campero. De todas maneras, el dirigente tucumano aclaró que recibieron con agrado la incorporación de Campero a la bancada libertaria. “LLA a nivel nacional necesita consolidar la mayor cantidad de diputados para fortalecer el proyecto del Presidente, por eso es bienvenido”, sostuvo. Y remarcó: “este acercamiento nada tiene que ver con el armado del partido en la provincia”, finalizó.