Lisandro Catalán: “Mariano Campero no forma parte de La Libertad Avanza Tucumán“

El ex ministro del Interior y actual presidente de La Libertad Avanza (LLA) Tucumán, Lisandro Catalán, tomó distancia del diputado nacional Mariano Campero, luego de que este oficializara su incorporación al bloque libertario en la Cámara baja.
“Campero se sumó al bloque de La Libertad Avanza en Diputados, pero eso no significa que forme parte de LLA Tucumán”, afirmó Catalán al ser consultado sobre el tema, luego de reunirse este miércoles con el vicegobernador Miguel Acevedo para dialogar sobre la reforma electoral en la provincia.
El referente libertario remarcó que nunca hubo conversaciones políticas con el exintendente de Yerba Buena. “Mariano tiene un partido propio en Tucumán. No tuvimos ninguna conversación”, señaló en alusión a la UCR, fuerza política en la que desarrolló su carrera política Campero hasta el año pasado, cuando lo desafiliaron tras su acercamiento al mileísmo.
De todas maneras, el dirigente tucumano, que desde este miércoles forma parte del Directorio de YPF, aclaró que recibieron con agrado la incorporación de Campero a la bancada libertaria.
“LLA a nivel nacional necesita consolidar la mayor cantidad de diputados para fortalecer el proyecto del presidente Javier Milei, por eso es bienvenido”, sostuvo. Y remarcó que “este acercamiento nada tiene que ver con el armado del partido en la provincia”, finalizó.