Lisandro Catalán: “Mariano Campero no forma parte de La Libertad Avanza Tucumán“

El referente libertario remarcó que nunca hubo conversaciones políticas con el exintendente de Yerba Buena. “Mariano tiene un partido propio en Tucumán. No tuvimos ninguna conversación”, señaló en alusión a la UCR, fuerza política en la que desarrolló su carrera política Campero hasta el año pasado, cuando lo desafiliaron tras su acercamiento al mileísmo.