Con respaldo del Gobierno provincial, Alberdi reordena su agenda de obras públicas

“15 meses de gestión”

En diálogo con LA GACETA, el secretario Miguel Abboud describió el panorama actual y las prioridades: “Nuestro objetivo es terminar las cosas que se empezaron en las gestiones anteriores -incluída la intervención- y que quedaron inconclusas. Una de ellas es el acceso a Alberdi que generó trastornos y retrasos en el desarrollo de la ciudad”. También advirtió sobre los problemas pluviales: “Alberdi es una de las ciudades que sufre inundaciones porque no se hicieron trabajos de un canal de cintura que recoja todos los embates del agua del oeste”, explicó. Señaló que se trata de una obra a largo plazo, pero que el municipio iniciará tareas de limpieza y adecuación de los canales existentes, además de nuevos trazados para mejorar el drenaje.