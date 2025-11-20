Con respaldo del Gobierno provincial, Alberdi reordena su agenda de obras públicas

En Casa de Gobierno, el ministro del Interior, Darío Monteros, mantuvo una reunión de trabajo con el intendente de Juan Bautista Alberdi, Bruno Romano, y el secretario de Obras Públicas municipal, Miguel Abboud. Durante el encuentro definieron los lineamientos de gestión para lo que resta de 2025 y el primer semestre de 2026.
“Estuvimos conversando con el ministro, le preguntamos muchas cosas sobre Alberdi y le pedimos que nos ayude y nos acompañe en esta gestión para futuras obras que tenemos pensadas con el arquitecto Miguel Abboud”, expresó el intendente. Luego, en un mensaje dirigido a la comunidad, pidió apoyo y tiempo para avanzar con los proyectos: “Que nos tengan paciencia, vamos a hacer un gran trabajo en la ciudad que tanto queremos”.
Romano adelantó que la primera intervención urbana de su gestión será en la calle Campero. “La primera obra importante que tenemos en Juan Bautista Alberdi es sacar la peatonal y hacer un embellecimiento en la calle Campero”, indicó. Explicó además que el proyecto podría comenzar a inicios de 2026: “Tenemos pensado realizarla desde enero o febrero de 2026 y el arquitecto me decía que va a llevar un tiempo aproximado de cuatro o cinco meses”.
En otras líneas, el jefe municipal valoró la incorporación de Abboud al gabinete: “Llevé al mejor a Obras Públicas. Nosotros sabemos lo que hizo el arquitecto en la ciudad de Concepción, tenemos referencia de su trabajo por eso lo llevamos a Alberdi”, afirmó.
“15 meses de gestión”
En diálogo con LA GACETA, el secretario Miguel Abboud describió el panorama actual y las prioridades: “Nuestro objetivo es terminar las cosas que se empezaron en las gestiones anteriores -incluída la intervención- y que quedaron inconclusas. Una de ellas es el acceso a Alberdi que generó trastornos y retrasos en el desarrollo de la ciudad”. También advirtió sobre los problemas pluviales: “Alberdi es una de las ciudades que sufre inundaciones porque no se hicieron trabajos de un canal de cintura que recoja todos los embates del agua del oeste”, explicó. Señaló que se trata de una obra a largo plazo, pero que el municipio iniciará tareas de limpieza y adecuación de los canales existentes, además de nuevos trazados para mejorar el drenaje.
En cuanto al sistema cloacal, consideró urgente una coordinación institucional y apuntó a la falta de una planta de tratamiento en la provincia. “Las cañerías están bastante comprimidas y afloran en muchos lugares. Es algo que hay que resolverlo, juntarnos con la SAT y ver hasta qué punto el municipio puede intervenir en la situación”, comentó.
Finalmente, destacó la apertura del ministro Monteros y aseguró que las prioridades de obras públicas se fijaron en base al tiempo de gestión: “Bruno es joven y Darío tiene mucha experiencia porque fue ocho años intendente de Banda del Río Salí. Fue una reunión fructífera que duró cerca de dos horas, nos habló de su experiencia para que nosotros tengamos una óptima gestión. Los pedidos de los vecinos son muchos, y algunos temas delicados no vas a resolver de un día para otro, pero hay que ir viendo cómo se puede solucionar. Tenemos poco más de 15 meses de gestión”.