Secciones
Política

Con respaldo del Gobierno provincial, Alberdi reordena su agenda de obras públicas

El intendente Romano y el ministro Monteros definieron una hoja de ruta para impulsar proyectos prioritarios en accesos, drenaje urbano y renovación del espacio público.

Con respaldo del Gobierno provincial, Alberdi reordena su agenda de obras públicas
Matias Argañaraz
Por Matias Argañaraz Hace 1 Hs

En Casa de Gobierno, el ministro del Interior, Darío Monteros, mantuvo una reunión de trabajo con el intendente de Juan Bautista Alberdi, Bruno Romano, y el secretario de Obras Públicas municipal, Miguel Abboud. Durante el encuentro definieron los lineamientos de gestión para lo que resta de 2025 y el primer semestre de 2026.

“Estuvimos conversando con el ministro, le preguntamos muchas cosas sobre Alberdi y le pedimos que nos ayude y nos acompañe en esta gestión para futuras obras que tenemos pensadas con el arquitecto Miguel Abboud”, expresó el intendente. Luego, en un mensaje dirigido a la comunidad, pidió apoyo y tiempo para avanzar con los proyectos: “Que nos tengan paciencia, vamos a hacer un gran trabajo en la ciudad que tanto queremos”.

Alberdi, en el camino de la normalidad

Romano adelantó que la primera intervención urbana de su gestión será en la calle Campero. “La primera obra importante que tenemos en Juan Bautista Alberdi es sacar la peatonal y hacer un embellecimiento en la calle Campero”, indicó. Explicó además que el proyecto podría comenzar a inicios de 2026: “Tenemos pensado realizarla desde enero o febrero de 2026 y el arquitecto me decía que va a llevar un tiempo aproximado de cuatro o cinco meses”.

En otras líneas, el jefe municipal valoró la incorporación de Abboud al gabinete: “Llevé al mejor a Obras Públicas. Nosotros sabemos lo que hizo el arquitecto en la ciudad de Concepción, tenemos referencia de su trabajo por eso lo llevamos a Alberdi”, afirmó.

“15 meses de gestión”

En diálogo con LA GACETA, el secretario Miguel Abboud describió el panorama actual y las prioridades: “Nuestro objetivo es terminar las cosas que se empezaron en las gestiones anteriores -incluída la intervención- y que quedaron inconclusas. Una de ellas es el acceso a Alberdi que generó trastornos y retrasos en el desarrollo de la ciudad”. También advirtió sobre los problemas pluviales: “Alberdi es una de las ciudades que sufre inundaciones porque no se hicieron trabajos de un canal de cintura que recoja todos los embates del agua del oeste”, explicó. Señaló que se trata de una obra a largo plazo, pero que el municipio iniciará tareas de limpieza y adecuación de los canales existentes, además de nuevos trazados para mejorar el drenaje.

En cuanto al sistema cloacal, consideró urgente una coordinación institucional y apuntó a la falta de una planta de tratamiento en la provincia. “Las cañerías están bastante comprimidas y afloran en muchos lugares. Es algo que hay que resolverlo, juntarnos con la SAT y ver hasta qué punto el municipio puede intervenir en la situación”, comentó.

“Me voy con amigos y sin enemigos”: la radiografía que hizo Guillermo Norry tras su intervención en Alberdi

“Me voy con amigos y sin enemigos”: la radiografía que hizo Guillermo Norry tras su intervención en Alberdi

Finalmente, destacó la apertura del ministro Monteros y aseguró que las prioridades de obras públicas se fijaron en base al tiempo de gestión: “Bruno es joven y Darío tiene mucha experiencia porque fue ocho años intendente de Banda del Río Salí. Fue una reunión fructífera que duró cerca de dos horas, nos habló de su experiencia para que nosotros tengamos una óptima gestión. Los pedidos de los vecinos son muchos, y algunos temas delicados no vas a resolver de un día para otro, pero hay que ir viendo cómo se puede solucionar. Tenemos poco más de 15 meses de gestión”.

Temas TucumánAlberdiOsvaldo JaldoJorge Darío Monteros
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Catalán, sobre la reforma electoral: “Aquellos sectores que se benefician con los acoples no van a querer cambiar”

Catalán, sobre la reforma electoral: “Aquellos sectores que se benefician con los acoples no van a querer cambiar”

La Provincia avanza sobre el Procrear y obras hidráulicas

La Provincia avanza sobre el Procrear y obras hidráulicas

El ministro Abad expuso ante todos los legisladores los lineamientos del Presupuesto 2026

El ministro Abad expuso ante todos los legisladores los lineamientos del Presupuesto 2026

Aetat pide un boleto a $1.500, como Córdoba y Rosario: a cuánto podría llegar la suba

Aetat pide un boleto a $1.500, como Córdoba y Rosario: a cuánto podría llegar la suba

Lo más popular
El tiempo en Tucumán: se espera un pico de calor y la vuelta de las lluvias por la noche
1

El tiempo en Tucumán: se espera un pico de calor y la vuelta de las lluvias por la noche

Catalán, sobre la reforma electoral: “Aquellos sectores que se benefician con los acoples no van a querer cambiar”
2

Catalán, sobre la reforma electoral: “Aquellos sectores que se benefician con los acoples no van a querer cambiar”

Campero se suma al bloque de La Libertad Avanza, pero en Tucumán Catalán le pone un freno
3

Campero se suma al bloque de La Libertad Avanza, pero en Tucumán Catalán le pone un freno

Mariano Campero justificó su incorporación al bloque de La Libertad Avanza: “Es una decisión responsable”
4

Mariano Campero justificó su incorporación al bloque de La Libertad Avanza: “Es una decisión responsable”

Debate y objeciones al fallo que limita críticas al Ministerio Público Fiscal
5

Debate y objeciones al fallo que limita críticas al Ministerio Público Fiscal

Jaldo: “Lo que se hizo en materia de seguridad en estos dos años no se hizo en los últimos 30 en Tucumán”
6

Jaldo: “Lo que se hizo en materia de seguridad en estos dos años no se hizo en los últimos 30 en Tucumán”

Más Noticias
La Corte despidió a una empleada judicial por presentar un título secundario falso

La Corte despidió a una empleada judicial por presentar un título secundario falso

Mariano Campero justificó su incorporación al bloque de La Libertad Avanza: “Es una decisión responsable”

Mariano Campero justificó su incorporación al bloque de La Libertad Avanza: “Es una decisión responsable”

Jaldo: “Lo que se hizo en materia de seguridad en estos dos años no se hizo en los últimos 30 en Tucumán”

Jaldo: “Lo que se hizo en materia de seguridad en estos dos años no se hizo en los últimos 30 en Tucumán”

Qué dijo Jaldo sobre un posible bono de fin de año para los estatales tucumanos

Qué dijo Jaldo sobre un posible bono de fin de año para los estatales tucumanos

Marcha atrás: el Gobierno nacional devolvió el Renaper a Diego Santilli y reubicó a Daniel Scioli

Marcha atrás: el Gobierno nacional devolvió el Renaper a Diego Santilli y reubicó a Daniel Scioli

En qué consiste el plan para reformar la Terminal de Ómnibus

En qué consiste el plan para reformar la Terminal de Ómnibus

Campero se suma al bloque de La Libertad Avanza, pero en Tucumán Catalán le pone un freno

Campero se suma al bloque de La Libertad Avanza, pero en Tucumán Catalán le pone un freno

Debate y objeciones al fallo que limita críticas al Ministerio Público Fiscal

Debate y objeciones al fallo que limita críticas al Ministerio Público Fiscal

Comentarios