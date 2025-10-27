Triunfo del PJ en Alberdi: Osvaldo Jaldo felicitó a Bruno Romano, intendente electo

Por su parte, el interventor Norry explicó que durante la reunión se delinearon los pasos a seguir para la transición, una vez que la Junta Electoral proclame oficialmente a Romano. Norry resaltó que el municipio se encuentra saneado y con obras en marcha gracias al apoyo del gobierno provincial. Destacó además la creación de una Secretaría de Seguridad y la implementación de la aplicación "Alberdi Segura" para fortalecer la seguridad ciudadana. "Hemos logrado calmar el clima de inestabilidad y mejorar la seguridad en Alberdi", concluyó.