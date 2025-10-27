Secciones
Triunfo del PJ en Alberdi: Osvaldo Jaldo felicitó a Bruno Romano, intendente electo

"Trabajaremos en conjunto con la intervención para seguir adelante con los proyectos", afirmó Romano en la Casa de Gobierno.

Hace 1 Hs

El gobernador Osvaldo Jaldo felicitó a Bruno Romano, flamante intendente electo de Juan Bautista Alberdi, por su victoria en las elecciones municipales. El encuentro tuvo lugar en la Casa de Gobierno y contó con la presencia del ministro del Interior, Darío Monteros, la legisladora Nancy Bulacio y el actual interventor de J.B. Alberdi, Guillermo Norry.

Romano obtuvo el 46% de los votos, y superó a Luis María Díaz Augier (Cambia Tucumán), quien alcanzó el 38%. Tras la reunión, Romano dijo que conversó con el gobernador sobre cómo coordinar el trabajo en Alberdi durante el período de transición, enfocándose en la continuidad de las obras en curso. "Trabajaremos en conjunto con la intervención para seguir adelante con los proyectos", afirmó.

El intendente electo agradeció el apoyo de los vecinos y se comprometió a trabajar en materia de seguridad, para dar continuidad a las acciones ya implementadas por el interventor Norry. "Vamos a seguir reforzando la seguridad, que es una prioridad", aseguró.

Por su parte, el interventor Norry explicó que durante la reunión se delinearon los pasos a seguir para la transición, una vez que la Junta Electoral proclame oficialmente a Romano. Norry resaltó que el municipio se encuentra saneado y con obras en marcha gracias al apoyo del gobierno provincial. Destacó además la creación de una Secretaría de Seguridad y la implementación de la aplicación "Alberdi Segura" para fortalecer la seguridad ciudadana. "Hemos logrado calmar el clima de inestabilidad y mejorar la seguridad en Alberdi", concluyó.

Temas Elecciones 2025 TucumánJuan Bautista AlberdiOsvaldo JaldoCasa de Gobierno de TucumánDarío MonterosBruno Romano
