Alberdi, en el camino de la normalidad

La ciudad fue descripta por el ex interventor como “absolutamente tranquila, profundamente amigable”. Cuando se decidió la intervención de Alberdi la provincia entró en debates sobre la forma en que desarrollan su vida los municipios del interior, algunos convertidos en feudos familiares sin que se los haya cuestionado. Pero el caso de Alberdi disparó alarmas con respecto a los riesgos que acechan en los lugares alejados y no sometidos al debate público. Ciertamente que esta ha sido una situación en verdad extraordinaria, pero de esta experiencia vendría bien sacar provecho para mejorar la institucionalidad y que las otras circunscripciones miren con ojos críticos lo sucedido allí y aprender de ello.