“Me voy con amigos y sin enemigos”: la radiografía que hizo Guillermo Norry tras su intervención en Alberdi

Contador, militante y con años de trabajo técnico en distintas áreas del Estado, reconoció que la intervención lo colocó en un nivel de exposición al que no estaba acostumbrado. “Siempre tuve mi doble rol: militante y contador. En los últimos años estuve dedicado a lo técnico. Pero la convocatoria de junio me llevó a tener esta exposición y a cumplir el pedido del gobernador de normalizar Alberdi”, explicó.