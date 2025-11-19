Lisandro Catalán, en LA GACETA: “Vinimos a cambiar Tucumán, no a adaptarnos al sistema”

Lisandro Catalán estuvo en LG Play y atravesó una extensa agenda de temas: desde su reciente designación como director clase D en YPF hasta el debate por la reforma política y electoral que La Libertad Avanza impulsa en Tucumán. El ex ministro del Interior fue categórico al señalar que su espacio no llegó “a acomodarse al sistema”, sino a transformarlo “desde adentro, con responsabilidad y sin soberbia”.
Catalán confirmó su incorporación al directorio de la petrolera estatal, un cargo que calificó como “un desafío enorme”. “Es una de las empresas más importantes del país, motoriza la economía y temas estratégicos de la Argentina. Asumo con mucha responsabilidad”, dijo.
Consultado por las expectativas regionales, especialmente en torno a los biocombustibles, aclaró: “Siempre uno, siendo tucumano, tiene la mirada puesta en su lugar. Todo lo que pueda ayudar, lo voy a hacer. Pero la estrategia la conduce Horacio Marín, un hombre de prestigio nacional e internacional”.
De regreso en la provincia, Catalán también acompañó la entrega de diplomas a los dos diputados electos de La Libertad Avanza. Además, solicitó una reunión con el vicegobernador Miguel Acevedo para transmitirle su preocupación por la falta de avances en la reforma electoral. “Hace dos años que discuten, viajan, toman café… y no pasa nada. Tucumán necesita modernizar el sistema electoral”, apuntó.
El dirigente fue enfático al cuestionar el régimen de acoples. “Es una anomalía total. En una ciudad de 20.000 habitantes no puede haber 8.000 candidatos. Eso implica un costo financiero que sólo puede afrontar el oficialismo. Hay que llamar a las cosas por su nombre: es inmoral”, sostuvo. Y agregó: “La última elección nacional demostró lo simple y transparente que es votar con boleta única. No le tengan miedo a competir”.
Catalán detalló la propuesta que su espacio ya presentó: reducción o eliminación de acoples, prohibición de candidaturas testimoniales y fin de las dobles candidaturas. “No puede ser que vaya gobernador, vice, senadores y diputados sabiendo que no van a asumir. Es una falta de respeto al votante”, afirmó.
Sobre el reacomodamiento opositor tras los últimos comicios, fue directo: “La Libertad Avanza rompió un sistema de oficialismo y oposición sparring. Sacamos 36%. La gente se cansó de que los únicos que progresen sean los políticos”. Y advirtió que no aceptarán a quienes busquen “el carguito”: “Los vivos de siempre se van a chocar con una pared. Nosotros queremos sumar a los mejores tucumanos, del radicalismo, del peronismo o de donde sean, pero con una visión de cambio real”.
Consultado por las tensiones institucionales que se viven en Tucumán, señaló que los conflictos actuales revelan “la necesidad de reconstruir las instituciones públicas”. “Hay dos valores esenciales: la libertad de expresión y la independencia de los poderes. Si eso se mezcla, es porque algo está mal. Para recuperar seguridad jurídica e inversiones, tenemos que empezar por el sistema electoral. Es la madre de todas las batallas”.
Antes de despedirse, entre risas, recordó sus años de infancia y adolescencia en la plaza Urquiza y en los colegios Sagrado Corazón y el Gymnasium. “Tucumán es mi lugar, y todo lo que pueda hacer desde donde me toque, lo voy a hacer”, cerró.