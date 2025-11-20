Sífilis, la patología del pasado que marca récords de contagios

Aunque para muchos la palabra sífilis puede remitir a tiempos lejanos, esta infección de transmisión sexual está muy presente en la actualidad. Tanto que los especialistas miran con preocupación cómo están aumentando cada vez más los contagios.
El punto crítico está en la falta de cuidados: el descenso del uso de preservativo alimenta un escenario en el que se están incrementando las infecciones de transmisión sexual (ITS), encabezadas por la sífilis. El Ministerio de Salud confirmó este lunes un dato preocupante: los casos de esta patología crecieron un 38,5% en los últimos tres años. Y todo indica que el 2025 podría marcar un nuevo récord.
La enfermedad, causada por la bacteria Treponema pallidum, registra su primera gran epidemia a fines del siglo XV en Europa. A pesar de que existe tratamiento efectivo y se sabe perfectamente cómo controlarla, continúa representando un serio problema de salud pública.
Según el Boletín Epidemiológico Nacional, en 2011 comenzó una etapa de aumento continuo de los contagios. La aceleración más marcada ocurrió desde 2015. Desde ese año y hasta 2019, los casos se triplicaron. Con la pandemia de Covid-19 (2020-2021) hubo un descenso de pacientes con la enfermedad. Pero desde 2022, la curva volvió a empinarse de manera pronunciada.
En 2023, se superaron los 30.000 casos anuales. La cifra trepó aún más en 2024, año en el que se registró el valor más alto de la historia: 36.917 casos notificados a nivel nacional.
La tendencia no se detuvo. En las primeras 44 semanas epidemiológicas de 2025, ya se contabilizan 36.702 casos, apenas por debajo del total del año anterior, lo que supone un crecimiento del 20,5% respecto del mismo período de 2024.
Los más afectados
La sífilis afecta a todas las edades, pero los datos muestran un patrón claro: el 76% de los casos se concentran entre los 15 y los 39 años. El grupo con mayor tasa de incidencia es el de 20 a 24 años.
Los especialistas señalan que los jóvenes son quienes presentan mayores conductas sexuales de riesgo y menor percepción de vulnerabilidad, factores que impulsan la circulación de la bacteria.
Tucumán no es ajena al aumento de la incidencia de la patología. Según el Boletín Epidemiológico Nacional, mientras que en 2019 se notificaron 284 casos, el último año esa cifra subió a 757.
La infectóloga y referente de la Unidad Coordinadora y Ejecutora Provincial de ITS (Infecciones de Transmisión Sexual), Claudia Lucena, admite que se trata de una realidad que genera preocupación. “La sífilis es una infección de transmisión sexual con muchas subnotificaciones; es decir que si están aumentando los registros es porque realmente está en aumento la infección. Nosotros, en la unidad que coordino, sí registramos un incremento de casos que viene hace un tiempo. No es algo que ocurre solamente en la provincia, sino a nivel país y a nivel regional”, especifica.
Según detalló, la sífilis es la patología por transmisión sexual más frecuente en nuestra provincia. Afecta tanto a varones como mujeres, sobre todo a jóvenes, ya que se transmite por mantener relaciones sexuales, anales y orales. También a través de contacto con lesiones de piel o mucosas de una persona que tenga sífilis. Asimismo, una madre infectada puede transmitirlo a su bebé.
La principal amenaza de la sífilis radica en que es asintomática. Se presenta con lesiones en los genitales externos, en el caso de los varones, en forma de lastimados o de úlceras. Si se practica el sexo oral, estas lesiones salen también en la boca.
La mayoría de las personas infectadas desconocen su problema debido a que no presentan signos llamativos, en especial las mujeres. Como no se ve ni duele, es fácil transmitir y adquirir la patología, apunta.
Entre las causas del aumento de los contagios, Lucena destaca la falta de uso de métodos de barrera en todas las prácticas sexuales. “La sífilis es muy transmisible. Es una infección que se establece por contacto piel con piel o con mucosa. Para la práctica del sexo oral, los más jóvenes no están usando protección. Lo que vemos es que a veces la gente se cuida solo en la práctica sexual vaginal o anal, pero no en la oral. Y la falta del uso de preservativo lleva a la adquisición de la sífilis”, concluye.
Análisis y tratamiento: la infección se detecta con un test rápido
El tratamiento de la sífilis es simple, efectivo y gratuito: se cura con antibióticos, principalmente penicilina, siempre que se detecte y trate a tiempo. El problema, según advierte la infectóloga Claudia Lucena, es que muchos pacientes no consultan o recurren a medicación inadecuada. La infección se diagnostica con un test rápido, confidencial y disponible en los centros de salud públicos, incluido los CAPS, remarcó. La Unidad Coordinadora Provincial de ITS (Muñecas 2.550) realiza testeos gratuitos de lunes a viernes de 7 a 13. No es necesario pedir turno. Los estudios se aconsejan especialmente para personas sexualmente activas que no usan protección, en particular jóvenes de 15 a 35 años.