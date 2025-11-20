Sífilis, la patología del pasado que marca récords de contagios

Entre las causas del aumento de los contagios, Lucena destaca la falta de uso de métodos de barrera en todas las prácticas sexuales. “La sífilis es muy transmisible. Es una infección que se establece por contacto piel con piel o con mucosa. Para la práctica del sexo oral, los más jóvenes no están usando protección. Lo que vemos es que a veces la gente se cuida solo en la práctica sexual vaginal o anal, pero no en la oral. Y la falta del uso de preservativo lleva a la adquisición de la sífilis”, concluye.