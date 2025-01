Sífilis: los riesgos de una infección que no para de crecer

“La sífilis podría ser un factor de riesgo de adquirir HIV. Esto implica que tenemos que ser muy cuidadosos en nuestras prácticas sexuales. Usar preservativo es esencial. Pero a veces el preservativo solo no alcanza, sobre todo con la sífilis porque no se usa en todas las prácticas sexuales. Entonces, también lo ideal es hacer análisis si tuve una práctica sexual en la que no me cuidé”, aconsejó la doctora. Y recordó que para el caso de VIH, además del preservativo, en el sistema de salud cuentan con un preventivo, que se puede tomar previo a la exposición o en posexposición al virus. La Unidad Coordinadora Provincial de ITS funciona en calle Muñecas 2.550. Los estudios se hacen todos los días de lunes a viernes, sin turno, por orden de llegada, por la mañana.