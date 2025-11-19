Aumentaron los casos de sífilis en Argentina en 2025: ¿qué provincia encabeza el ranking?

El BEN advirtió que es crucial fortalecer las estrategias de prevención, diagnóstico y tratamiento de esta ITS, ya que el perfil epidemiológico indica que el problema recae fuertemente en la población joven. Las personas de 15 a 39 años concentraron el 76% de los casos de 2025. Específicamente, el grupo de 20 a 24 años exhibe la tasa más alta de contagio, seguido de cerca por el de 25 a 29 años. Cabe destacar que, en estos segmentos de edad, las mujeres presentan tasas notablemente superiores a las registradas en varones.