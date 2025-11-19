Secciones
Aumentaron los casos de sífilis en Argentina en 2025: ¿qué provincia encabeza el ranking?

El perfil epidemiológico muestra que la mayor carga de contagios recae en personas jóvenes, especialmente entre quienes tienen de 15 a 39 años.

Hace 1 Hs

La preocupación de las autoridades y especialistas sanitarios se intensifica ante el récord de casos de sífilis reflejado en el reciente Boletín Epidemiológico Nacional. Se notificaron 36.917 contagios en 2024 y la cifra ya alcanza los 36.702 en las primeras 44 semanas de 2025. ¿Cuál es la provincia que encabeza el ranking?

El BEN advirtió que es crucial fortalecer las estrategias de prevención, diagnóstico y tratamiento de esta ITS, ya que el perfil epidemiológico indica que el problema recae fuertemente en la población joven. Las personas de 15 a 39 años concentraron el 76% de los casos de 2025. Específicamente, el grupo de 20 a 24 años exhibe la tasa más alta de contagio, seguido de cerca por el de 25 a 29 años. Cabe destacar que, en estos segmentos de edad, las mujeres presentan tasas notablemente superiores a las registradas en varones.

Récord de sífilis en Argentina: Córdoba encabeza el ranking de crecimiento

Respecto de la distribución geográfica, el aumento de casos afecta a todas las regiones, con diferencias notables. En 2024, la región Centro notificó 22.643 casos—el 61,3% del total nacional—con Córdoba a la cabeza y una tasa de 220,3, la más alta del país. La región Sur presentó la tasa regional más elevada, con 122,3 casos por cada 100.000 habitantes; Neuquén, Tierra del Fuego y La Pampa mostraron incrementos importantes. 

Cuyo, NEA y NOA también reportaron aumentos sostenidos, con San Luis, Chaco, Formosa, Jujuy y Catamarca entre las jurisdicciones más afectadas. El Boletín Epidemiológico Nacional resaltó que el patrón ascendente está presente en todo el territorio, aunque su magnitud varía según la región.

La "gran simuladora": qué es la sífilis y cómo se contagia

La sífilis es causada por la bacteria Treponema~pallidum y se conoce como la "gran simuladora" por sus síntomas engañosos que evolucionan en etapas y, de no tratarse, pueden causar daños severos e irreversibles en órganos vitales como el cerebro y el corazón.

El contagio ocurre principalmente por contacto directo con las llagas indoloras llamadas chancros que aparecen en la sífilis primaria (genitales, boca, recto) durante el sexo vaginal, anal u oral sin protección.

Factores de riesgo y la importancia de la prevención

Los especialistas señalan que la alta tasa de contagio está directamente relacionada con:

- Relaciones sin protección: el uso de preservativos es la principal barrategia preventiva.

- Múltiples parejas sexuales.

- Padecer otras ITS: la presencia de otras infecciones aumenta la susceptibilidad.

El diagnóstico temprano mediante análisis de sangre y el tratamiento inmediato con penicilina son fundamentales para curar la infección, evitar su avance a la etapa terciaria (donde causa daños permanentes) y frenar la cadena de transmisión.

