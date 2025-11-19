Cristina Kirchner, tras las nuevas restricciones: "Molestó que hablemos de un modelo económico nacional de crecimiento"

Para la ex jefa de Estado, el trasfondo de la polémica no es la cantidad de visitantes ni la actividad política, sino el contenido del encuentro. “La verdad de la milanesa es que lo que parece que molestó no fue ni el ‘número de personas’, ni que estaba ‘haciendo política’. Lo que molestó de verdad al bestiario mediático, a sus patrones económicos y al Gobierno de Milei… es que hablamos de un Modelo Económico Nacional de crecimiento productivo y federal para el Siglo XXI en una Argentina que, desde el 10 de diciembre del 2023 a la fecha y bajo el gobierno y las políticas de Milei, no deja de destruir empresas y puestos de trabajo”, afirmó.