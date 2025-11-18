Causa Vialidad: ordenaron decomisar todos los bienes de Cristina Kirchner y Lázaro Báez

Las defensas de los condenados -entre ellos Báez, Ganora, Pavesi y Fernández de Kirchner- y de los representantes de Máximo y Florencia Kirchner solicitaron rechazar el decomiso de los bienes identificados. Argumentaron la falta de acreditación del nexo causal entre los activos y el delito, la supuesta insuficiencia probatoria y la vulneración de principios constitucionales. También cuestionaron la inclusión de bienes adquiridos antes del ejercicio de cargos públicos y la incorporación de propiedades ya investigadas en otras causas con sobreseimientos firmes.