Cristina Kirchner vinculó su situación legal con el estado del país en un mensaje a un encuentro de mujeres

Desde su domicilio, donde cumple arresto domiciliario, la ex presidenta Cristina Kirchner envió un mensaje grabado al 38º Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, Intersex y No Binaries en Corrientes. En el mensaje, Cristina Kirchner afirmó que su privación de libertad es una "metáfora perfecta y disciplinadora" de una Argentina con "posibilidades de desarrollo y crecimiento económico" limitadas.
La ex presidenta participó virtualmente en la actividad "Plaza Cristina Libre" dentro del encuentro. En su discurso, expresó que su situación no es única y que muchos argentinos están "privados de su libertad" en un país "endeudado e hipotecado".
Argentinos, privados de su libertad
"La libertad no es solo caminar por la calle: es poder decidir la vida que cada uno tiene derecho a construir con su trabajo en un país libre de verdad", afirmó Cristina Kirchner. "Todos sabemos que no estamos viviendo en una Argentina libre. Hoy hay millones de argentinos que también están privados de su libertad, que tampoco puede decidir nada. Nada en beneficio de su pueblo, ¿no?".
La ex titular del Senado describió una "libertad para la desesperación" y una "tristeza infinita" en la población debido a la situación económica. Llamó a un esfuerzo colectivo para mejorar la vida de los argentinos, recordando que "nadie, absolutamente nadie, se salva solo", al citar la obra "El Eternauta".
Durante la apertura del Encuentro Plurinacional, se enfatizó la idea de que no existe democracia con proscripción. La actividad "Plaza Cristina Libre" tuvo como objetivo reclamar por la libertad de Kirchner y cuestionar su caso desde una perspectiva de género.