Secciones
Política

Cristina Kirchner vinculó su situación legal con el estado del país en un mensaje a un encuentro de mujeres

"Que yo esté privada de mi libertad es la metáfora perfecta y disciplinadora de Argentina", afirmó.

Reclamaron por la libertad de Cristina Kirchner en el Encuentro Plurinacional de Mujeres y diversidades. Reclamaron por la libertad de Cristina Kirchner en el Encuentro Plurinacional de Mujeres y diversidades.
Hace 1 Hs

Desde su domicilio, donde cumple arresto domiciliario, la ex presidenta Cristina Kirchner envió un mensaje grabado al 38º Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, Intersex y No Binaries en Corrientes. En el mensaje, Cristina Kirchner afirmó que su privación de libertad es una "metáfora perfecta y disciplinadora" de una Argentina con "posibilidades de desarrollo y crecimiento económico" limitadas.

La ex presidenta participó virtualmente en la actividad "Plaza Cristina Libre" dentro del encuentro. En su discurso, expresó que su situación no es única y que muchos argentinos están "privados de su libertad" en un país "endeudado e hipotecado".

Argentinos, privados de su libertad

"La libertad no es solo caminar por la calle: es poder decidir la vida que cada uno tiene derecho a construir con su trabajo en un país libre de verdad", afirmó Cristina Kirchner. "Todos sabemos que no estamos viviendo en una Argentina libre. Hoy hay millones de argentinos que también están privados de su libertad, que tampoco puede decidir nada. Nada en beneficio de su pueblo, ¿no?".

La ex titular del Senado describió una "libertad para la desesperación" y una "tristeza infinita" en la población debido a la situación económica. Llamó a un esfuerzo colectivo para mejorar la vida de los argentinos, recordando que "nadie, absolutamente nadie, se salva solo", al citar la obra "El Eternauta".

Durante la apertura del Encuentro Plurinacional, se enfatizó la idea de que no existe democracia con proscripción. La actividad "Plaza Cristina Libre" tuvo como objetivo reclamar por la libertad de Kirchner y cuestionar su caso desde una perspectiva de género.

Temas Cristina Fernández de KirchnerBuenos AiresCorrientes
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Cristina Kirchner, tras las nuevas restricciones: Molestó que hablemos de un modelo económico nacional de crecimiento

Cristina Kirchner, tras las nuevas restricciones: "Molestó que hablemos de un modelo económico nacional de crecimiento"

Tras una foto con nueve economistas, aplican nuevas restricciones a las visitas de Cristina Kirchner: sólo tres personas y dos veces por semana

Tras una foto con nueve economistas, aplican nuevas restricciones a las visitas de Cristina Kirchner: sólo tres personas y dos veces por semana

Un modelo nacional”: quienes son los economistas que se reunieron con Cristina Kirchner

"Un modelo nacional”: quienes son los economistas que se reunieron con Cristina Kirchner

Qué propiedades perderán Cristina Kirchner y sus hijos: la Justicia ordenó decomisar 20 inmuebles de la familia

Qué propiedades perderán Cristina Kirchner y sus hijos: la Justicia ordenó decomisar 20 inmuebles de la familia

Causa Cuadernos: el financista Clarens reveló que recaudaba U$S300.000 por semana por orden de Néstor Kirchner

Causa Cuadernos: el financista Clarens reveló que recaudaba U$S300.000 por semana por orden de Néstor Kirchner

Lo más popular
Reforma Laboral: advertencias de gremios tucumanos a Jaldo y a la CGT
1

Reforma Laboral: advertencias de gremios tucumanos a Jaldo y a la CGT

Surgen nuevos indicios del avance del “narcofútbol”
2

Surgen nuevos indicios del avance del “narcofútbol”

Santiago del Estero, primer hogar de la vid en Argentina, y el milagro de producir vino pese al calor extremo
3

Santiago del Estero, primer hogar de la vid en Argentina, y el "milagro" de producir vino pese al calor extremo

Escándalo en Villa Alem: en protesta por la actuación del árbitro, los jugadores de Famaillá abandonaron el partido contra Tucumán Central
4

Escándalo en Villa Alem: en protesta por la actuación del árbitro, los jugadores de Famaillá abandonaron el partido contra Tucumán Central

Usurpaciones: acusaron a un comisario como jefe de una asociación ilícita
5

Usurpaciones: acusaron a un comisario como jefe de una asociación ilícita

Polémica por la designación de Carlos Presti en Defensa
6

Polémica por la designación de Carlos Presti en Defensa

Más Noticias
Usurpaciones: acusaron a un comisario como jefe de una asociación ilícita

Usurpaciones: acusaron a un comisario como jefe de una asociación ilícita

Feriado del 24 de noviembre: cómo será la atención de comercios y servicios municipales

Feriado del 24 de noviembre: cómo será la atención de comercios y servicios municipales

Escándalo en Villa Alem: en protesta por la actuación del árbitro, los jugadores de Famaillá abandonaron el partido contra Tucumán Central

Escándalo en Villa Alem: en protesta por la actuación del árbitro, los jugadores de Famaillá abandonaron el partido contra Tucumán Central

Reforma Laboral: advertencias de gremios tucumanos a Jaldo y a la CGT

Reforma Laboral: advertencias de gremios tucumanos a Jaldo y a la CGT

Las vacantes en la Justicia provincial superan el medio centenar

Las vacantes en la Justicia provincial superan el medio centenar

Surgen nuevos indicios del avance del “narcofútbol”

Surgen nuevos indicios del avance del “narcofútbol”

Polémica por la designación de Carlos Presti en Defensa

Polémica por la designación de Carlos Presti en Defensa

Claudio Tapia, el silencio dirigencial y una estrella de escritorio: el día en que el fútbol argentino tocó fondo

Claudio Tapia, el silencio dirigencial y una estrella de escritorio: el día en que el fútbol argentino tocó fondo

Comentarios