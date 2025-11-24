Cristina Kirchner vinculó su situación legal con el estado del país en un mensaje a un encuentro de mujeres

Argentinos, privados de su libertad

"La libertad no es solo caminar por la calle: es poder decidir la vida que cada uno tiene derecho a construir con su trabajo en un país libre de verdad", afirmó Cristina Kirchner. "Todos sabemos que no estamos viviendo en una Argentina libre. Hoy hay millones de argentinos que también están privados de su libertad, que tampoco puede decidir nada. Nada en beneficio de su pueblo, ¿no?".